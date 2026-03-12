In cartierul Ostroveni se va înființa cea mai mare parcare de reședință din Râmnicu Vâlcea

joi, 12 martie 2026

Primarul Mircia Gutău a dat curs solicitărilor asociațiilor de proprietari: în Ostroveni se va institui cea mai mare parcare de reședință din Râmnic

În urma întâlnirii pe care primarul Mircia Gutău a avut-o la jumătatea lunii trecute cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din Ostroveni și ca răspuns la numeroasele solicitări făcute de participanți, în acest cartier se va institui regimul de parcare de reședință pe zona delimitată de strada Mihai Eminescu, bulevardul Tineretului, strada I.C. Brătianu și bulevardul Pandurilor. Beneficiarii celei mai mari parcări de reședință din oraș sunt locatarii a 25 de blocuri - A8/1, A8/2, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, B12, B13, B14, B15, S1, S2, A9, A10 – care vor avea la dispoziție pentru parcare în baza ecusonului atât spațiile dintre aceste străzi, cât și locurile de parcare în „spic” de pe sensul dinspre est (dinspre blocuri) al bulevardului Pandurilor.

Locatarii din această zonă pot depune cereri pentru eliberarea ecusonului de parcare de reședință începând cu data de 15 martie la sediul administrației locale din strada General Magheru nr. 25. Dată fiind dimensiunea amplă a zonei vizate și numărul foarte mare al potențialilor beneficiari, pentru evitarea aglomerației se recomandă și utilizarea variantei on-line de solicitare a acestui ecuson, accesând pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro) secţiunea ”Servicii electronice” şi apoi calea ”Servicii electronice” – ”Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice” – ”Cerere atribuire ecuson de parcare rezidenţială”, având posibilitatea de a afla ce documente sunt necesare fiecărui tip de ecuson de parcare şi de a completa formularele aferente.

Termenul alocat pentru obținerea ecusoanelor de către cei îndreptățiți este de o lună, respectiv până în 15 aprilie, după care în zonă vor fi făcute controale și vor fi aplicate amenzi pentru cei ce nu vor putea dovedi că au dreptul să utilizeze această parcare de reședință.