In atentia DNA! EXCLUSIV – 6,3 milioane lei pentru o imprimantă 3D la ICSI Râmnicu Vâlcea. Cine a câștigat licitația și ce apare în SEAP

vineri, 13 martie 2026

O licitație de peste 6,3 milioane de lei lansată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice (ICSI) din Râmnicu Vâlcea pentru achiziția unei imprimante industriale 3D ridică întrebări serioase după finalizarea procedurii.

Investigația documentelor din SEAP (SICAP) arată că procedura a fost adjudecată de firma Magna Vision SRL, în asociere cu Compact Industrial, valoarea contractului fiind aproape identică cu cea estimată de autoritatea contractantă.

Contractul are o valoare de aproximativ 6.305.000 lei, echivalentul a peste 1,26 milioane de euro, pentru furnizarea unei „imprimante multi-material pentru manufacturare 3D”.

Licitație cu doi participanți

Datele din platformele de monitorizare a achizițiilor publice arată că la procedură s-au înscris doar două companii, iar oferta câștigătoare a fost depusă de asocierea Magna Vision (lider) – Compact Industrial.

În final, contractul a fost atribuit exact acestei asocieri, la o valoare de 6.305.000 lei, aproape identică cu estimarea inițială a achiziției.

Numărul extrem de mic de ofertanți confirmă temerile exprimate încă din faza de documentație, când caietul de sarcini ridica suspiciuni privind restrângerea competiției.

Caiet de sarcini care ar fi putut filtra piața

Documentația publicată în SEAP prevedea condiții tehnice și criterii de calificare considerate restrictive de specialiști din domeniu.

Printre acestea: obligația ca ofertanții să fi furnizat anterior echipamente similare de minimum 3,5 milioane lei, definirea foarte largă a „echipamentelor similare”, incluzând sisteme CNC sau instalații industriale de depunere de materiale, un termen relativ scurt de depunere a ofertelor pentru o procedură de peste un milion de euro.

Rezultatul – doar două oferte depuse – sugerează că licitația nu a atras o competiție reală din piața europeană a echipamentelor de fabricație aditivă.

Coincidență sau relație comercială constantă?

Un alt element interesant apare tot în SEAP.

Firma Magna Vision SRL, declarată câștigătoare a contractului de peste 6 milioane lei pentru imprimanta 3D, a mai obținut și alte contracte de echipamente pentru ICSI Râmnicu Vâlcea.

De exemplu, într-o altă procedură pentru achiziția unui electrolizor, aceeași companie a fost singurul ofertant și câștigător, contractul fiind atribuit la aproximativ 3,98 milioane lei.

Faptul că aceeași firmă apare ca furnizor în mai multe proceduri majore ridică întrebări despre structura pieței și modul în care sunt pregătite specificațiile tehnice.

Proiect finanțat din bani europeni

Achiziția imprimantei 3D face parte din proiectul Hub-ul Român de Hidrogen și Noi Tehnologii Energetice, derulat la ICSI Râmnicu Vâlcea, în cadrul infrastructurii de cercetare dedicate tehnologiilor energetice moderne.

Institutul, aflat pe Strada Uzinei nr. 4 din Râmnicu Vâlcea, este unul dintre principalele centre naționale de cercetare în domeniul energiei hidrogenului și tehnologiilor criogenice.

Tocmai pentru că proiectul este finanțat din programe europene, procedurile de achiziție ar trebui să respecte standarde ridicate de transparență și competiție.

O investiție care ridică întrebări

Valoarea de 6,3 milioane de lei pentru o singură imprimantă 3D este neobișnuit de mare comparativ cu multe achiziții similare din sectorul public, unde echipamente de acest tip au fost cumpărate uneori cu sume de zeci sau sute de mii de lei, nu milioane.

În plus, rezultatul procedurii – doar două oferte și un contract adjudecat aproape la valoarea estimată – ridică semne de întrebare privind modul în care a fost construită licitația.

Întrebările care rămân

Cazul licitației de la ICSI Râmnicu Vâlcea lasă deschise mai multe întrebări:

De ce o licitație de peste 1,2 milioane de euro a atras doar doi ofertanți?

Cum se justifică valoarea foarte ridicată pentru echipamentul solicitat?

De ce aceeași companie apare câștigătoare și în alte proceduri importante ale institutului?

Într-o perioadă în care investițiile în cercetare sunt esențiale pentru dezvoltarea economică, fiecare milion de lei din bani publici sau europeni ar trebui cheltuit în condiții de competiție reală și transparență totală.

Tiberiu Pirnau