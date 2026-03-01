Grupul DIANA din Râmnicu Vâlcea se reorganizează în holding: mișcare strategică pentru consolidare și dezvoltare pe termen lung

duminică, 1 martie 2026

Încă un jucător important din antreprenoriatul românesc face pasul către o structură de tip holding. Grupul DIANA din Râmnicu Vâlcea, cunoscut pentru fabrica de mezeluri și rețeaua proprie de aproximativ 100 de magazine, își reorganizează activitatea, reprezentanții companiei catalogând decizia drept „un pas firesc în evoluția companiei”.

Rețeaua de retail DIANA operează în șase județe, iar grupul funcționează pe un model integrat, care include fermă, abator, unități de procesare și magazine proprii.

În acest context, Diana Com, divizia de retail a grupului, a transferat portofoliul imobiliar din Vâlcea și Gorj către Barreco SRL, societate din cadrul aceluiași grup, în urma procesului de reorganizare internă.

Reprezentanții companiei au precizat că nu este vorba despre o simplă tranzacție imobiliară, ci despre restructurarea activității într-o formulă de tip holding, cu scopul de a eficientiza administrarea activelor și de a susține dezvoltarea pe termen lung.

Totodată, familia Crăcinescu, care controlează grupul, a înființat anul trecut Diana Family Holding, aliniindu-se astfel altor nume importante din industria alimentară care au adoptat acest model de organizare, precum Cris-Tim Family Holding, Carmistin Holding sau Macromex Holding.