joi, 26 martie 2026

Gafă sau manipulare? Primarul Mircia Gutău vorbește despre un contract inexistent pentru apa calda si incalzirea municipiului Ramnicu Valcea!

Declarații halucinante în plină criză a termoficării din Râmnicu Vâlcea. Primarul municipiului, Mircia Gutău, a susținut, într-un podcast realizat de jurnalista Magda Popescu, că administrația locală ar fi încheiat deja un contract cu două firme private pentru a asigura agentul termic în contextul închiderii iminente a CET Govora.

„În momentul de față prețul la gigacalorie va crește și în această situație nu avem suficient abur și atunci s-a făcut un contract cu două firme private care produc abur, ca să putem asigura căldura la municipiu”, a declarat edilul.

Numai că realitatea contrazice flagrant afirmațiile primarului.

Contractul „fantomă” nu există

Ziarul de Vâlcea a verificat informația din mai multe surse oficiale și neoficiale. Concluzia este una simplă și gravă: nu există niciun contract încheiat cu firme private pentru furnizarea de abur către sistemul centralizat de termoficare.

Mai mult, cele două companii despre care se discută în mod public – Autoro SRL și Chimcomplex – nu au cunoștință despre existența unui astfel de contract. Practic, firmele invocate de primar nu știu că ar avea vreo înțelegere cu autoritățile din Râmnicu Vâlcea.

Situația devine și mai suspectă în contextul în care nici Consiliul Județean Vâlcea nu a confirmat existența vreunui acord de acest tip.

Cine minte și de ce?

Într-un moment extrem de sensibil pentru oraș, în care viitorul încălzirii centralizate depinde de soarta CET Govora, astfel de declarații nu sunt simple erori. Ele pot induce panică și pot crea impresia falsă că există soluții deja implementate.

Dacă primarul spune adevărul, atunci contractul este ținut la secret, fără transparență și fără informarea publicului. Dacă nu, vorbim despre o dezinformare gravă, lansată chiar de cel care ar trebui să ofere claritate și siguranță cetățenilor.

Râmnicul, între incertitudine și improvizație

Închiderea sau limitarea activității CET Govora ridică probleme majore pentru zeci de mii de locuințe racordate la sistemul centralizat. Lipsa aburului tehnologic și creșterea prețului gigacaloriei sunt realități care cer soluții concrete, nu declarații fără acoperire.

Ziarul de Vâlcea va continua să investigheze acest subiect, pentru că miza este una uriașă: căldura în casele râmnicenilor nu poate depinde de declarații contradictorii și contracte inexistente.

Tiberiu Pirnau