duminică, 1 martie 2026

Francezii ies din Normandia Service cu 1,6 milioane de euro. Gabriel Pavelescu devine unic proprietar al transportatorului din Horezu

Un grup de 11 cetățeni francezi din familia Malherbe, care dețineau 80% din Normandia Service SRL din Horezu, s-a retras din companie după ce a încasat o compensație totală de 1,6 milioane de euro, potrivit unei hotărâri AGA din 1 decembrie 2025.

Astfel se încheie parteneriatul româno-francez început în 1997. După retragere, Gabriel Pavelescu, care deținea 20% din firmă, a devenit asociat unic și administrator pentru următorii 20 de ani.

Compania, afectată de pierderi în pandemie, și-a revenit puternic în ultimii ani: în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 19,8 milioane lei și un profit net de 1,89 milioane lei, cu datorii reduse semnificativ față de 2020. Capitalul social a fost diminuat în urma retragerii, iar firma și-a extins obiectul de activitate cu servicii de testări tehnice și reparații auto.