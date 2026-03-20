Explozie de „păcănele” la Râmnicu Vâlcea: 42 de săli. Cine oprește fenomenul?

vineri, 20 martie 2026

Un studiu recent despre distribuția jocurilor de noroc în România confirmă ceea ce vâlcenii simt deja pe pielea lor: fenomenul „păcănelelor” a scăpat de mult de sub control. Dacă marile orașe domină statisticile naționale, realitatea din teren arată că și municipiile de dimensiuni medii, precum Râmnicu Vâlcea, au devenit ținte sigure pentru această industrie.

Potrivit datelor disponibile, în Râmnicu Vâlcea funcționează aproximativ 42 de săli de jocuri de noroc, o cifră uriașă raportată la dimensiunea orașului. Alte estimări similare indică peste 40 de agenții active, ceea ce confirmă o concentrare alarmantă pentru un municipiu de acest nivel .

Vâlcea, pe același model ca marile orașe

Deși nu apare în topul național al marilor centre urbane analizate (București, Cluj, Iași etc.), Râmnicu Vâlcea urmează fidel același tipar: sălile sunt amplasate pe bulevarde principale, apar în zone comerciale și cartiere dense, se concentrează în puncte cu trafic pietonal ridicat.

Exact aceleași criterii identificate la nivel național: flux de oameni + vulnerabilitate socială + acces rapid.

„Aurul” industriei: zonele cu oameni mulți și bani puțini

Studiul național arată clar că operatorii de jocuri nu aleg locațiile la întâmplare. Zonele preferate sunt cele unde există: populație numeroasă, trafic intens (piețe, stații, centre comerciale), venituri mici sau medii.

Cu alte cuvinte, exact profilul unor cartiere din Râmnicu Vâlcea.

Nu vorbim despre divertisment inocent, ci despre o industrie care își maximizează profitul exploatând comportamentele de risc.

42 de săli = o problemă publică, nu un detaliu economic

Raportat la populația municipiului, densitatea devine îngrijorătoare. Practic, în anumite zone ale orașului, întâlnești mai ușor o sală de jocuri decât o farmacie sau o librărie.

Această realitate ridică întrebări serioase:

Unde este strategia urbanistică a Primăriei?

Există limite pentru amplasarea acestor locații?

Cine protejează comunitatea vulnerabilă?

Lecția de la Oradea: se poate

Există și modele funcționale. La Oradea, administrația locală a interzis încă din 2017 sălile de jocuri în centrul istoric. Rezultatul: orașul și-a protejat imaginea, turismul și calitatea vieții.

La Vâlcea? Deocamdată, fenomenul crește.

Concluzie: Vâlcea este deja în joc

Chiar dacă nu apare în topuri oficiale, realitatea este clară:

Râmnicu Vâlcea a ajuns la nivelul marilor orașe în ceea ce privește invazia jocurilor de noroc.

Diferența este că aici încă se mai poate interveni.

Întrebarea rămâne: Va acționa administrația locală sau va lăsa orașul să devină un nou „hub” al păcănelelor din România?