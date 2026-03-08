duminică, 8 martie 2026

EXCLUSIV. Conexiuni de afaceri incomode: șeful ANSVSA, vâlceanul Alexandru Bociu, legat de patronul adăpostului unde au fost eutanasiați aproape 16.000 de câini

Autoritatea care trebuia să controleze adăpostul avea în frunte un oficial care, în trecut, a făcut afaceri cu proprietarul centrului. Suspendarea activității a venit abia după apariția investigațiilor din presă.

O nouă controversă lovește Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), instituția care ar trebui să vegheze la respectarea legislației veterinare din România. În centrul scandalului se află chiar președintele instituției, vâlceanul Alexandru Nicolae Bociu, care a avut în trecut legături de afaceri cu proprietarul unui adăpost de câini unde au fost eutanasiați aproape 16.000 de animale în ultimii trei ani.

Cazul ridică semne serioase de întrebare despre modul în care instituțiile statului au controlat activitatea adăposturilor private care gestionează câini fără stăpân pe bani publici.

Adăpostul unde au murit 15 câini pe zi

Adăpostul Aspa Ivets din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, administrat de medicii veterinari Valentin și Florentina Istrate, a intrat în atenția anchetatorilor după o serie de investigații jurnalistice.

Potrivit datelor publice, în ultimii trei ani aici au fost eutanasiați aproape 16.000 de câini, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 15 animale ucise în fiecare zi.

Adăpostul a funcționat pe baza unor contracte cu primării din România, fiind plătit din bani publici pentru gestionarea câinilor fără stăpân. În urma unor suspiciuni privind eutanasii ilegale, procurorii au deschis un dosar penal, iar locația a fost recent percheziționată de polițiști.

Legătura de afaceri cu șeful ANSVSA

Problema majoră apare însă în momentul în care se descoperă că proprietarul adăpostului, Valentin Istrate, a fost asociat în trecut într-o firmă cu actualul șef al ANSVSA.

În anul 2011, Alexandru Nicolae Bociu și Valentin Istrate au înființat împreună firma Mag Med Vet SRL, cu obiect de activitate în domeniul serviciilor veterinare.

La acel moment, Bociu era încă student la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Conform datelor din Monitorul Oficial, actualul șef al ANSVSA a părăsit compania în 2012, renunțând atât la calitatea de asociat, cât și la cea de administrator.

Ulterior, în firmă a intrat Florentina Țâncu, care avea să devină soția lui Valentin Istrate.

Contracte cu bani publici

Firma Mag Med Vet SRL nu a rămas o companie obscură. În 2014, aceasta a obținut contracte cu Primăria Capitalei, în perioada în care Bucureștiul era condus de Sorin Oprescu.

Contractele vizau servicii veterinare pentru adăposturile municipalității, inclusiv eutanasii de câini fără stăpân.

Cifrele financiare arată o creștere spectaculoasă a firmei:

cifra de afaceri a crescut de la aproximativ 347.000 lei în 2013

la peste 1,5 milioane lei în 2014.

În prezent, firma continuă să existe, iar Valentin Istrate a rămas asociat.

Instituția care trebuia să controleze adăpostul

Ironia situației este că ANSVSA este instituția care, potrivit legii, are autoritatea de a suspenda sau închide activitatea adăposturilor veterinare care încalcă legislația.

Cu toate acestea, adăpostul din Uzunu a funcționat ani la rând fără ca activitatea sa să fie blocată.

Suspendarea activității a venit abia după apariția investigațiilor jurnalistice, moment în care autoritatea a anunțat controlul și oprirea funcționării centrului.

Această succesiune de evenimente ridică întrebări legitime:

De ce nu au fost depistate mai devreme eventualele nereguli?

A existat un conflict de interese?

Au fost autoritățile prea indulgente cu un operator privat conectat la persoane influente din sistem?

Un scandal cu implicații naționale

Cazul adăposturilor pentru câini fără stăpân este unul extrem de sensibil în România. Investigațiile recente arată că zeci de mii de câini au fost eutanasiați în ultimii ani, în baza unor contracte plătite din bani publici.

Doar în patru adăposturi private documentate de jurnaliști, peste 33.000 de câini ar fi fost omorâți, pentru sume care depășesc 9 milioane de euro provenite de la primării din întreaga țară.

Vâlcea, din nou în centrul unui scandal național

Pentru județul Vâlcea, numele lui Alexandru Nicolae Bociu nu este necunoscut. Originar din zonă, acesta a ajuns în fruntea ANSVSA, una dintre instituțiile-cheie ale statului român. Ziarul de Vâlcea a relatat si despre alte scandaluri in careva fost implicat Bociu si familia lui...

Scandalul actual riscă însă să umbrească din nou mandatul său și să ridice semne de întrebare despre modul în care sunt gestionate relațiile dintre autorități și operatorii privați din domeniul veterinar.

Într-o țară în care problema câinilor fără stăpân este veche de decenii, orice suspiciune de conflict de interese, afaceri încrucișate sau control superficial devine o problemă de interes public major.

Tiberiu Pîrnău