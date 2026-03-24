Erika luptă la 15 ani cu o scolioză severă: ”Fiecare zi îmi curbează coloana tot mai mult… Operația este șansa mea.”

miercuri, 25 martie 2026

Erikai Maria Stingaciu este o adolescentă de 15 ani care se confruntă cu un diagnostic sever de scolioză dorsolombară progresivă, o afecțiune care îi modifică zilnic postura și îi afectează profund calitatea vieții.

Până în urmă cu doi ani, Erika era un copil obișnuit, cu planuri simple și o copilărie trăită firesc. Totul s-a schimbat în februarie 2024, când, în urma unui consult aparent banal, medicul a observat o asimetrie la nivelul umerilor. Investigațiile ulterioare au condus la stabilirea diagnosticului de scolioză idiopatică lombară, iar de atunci viața ei a devenit o luptă continuă pentru a încetini evoluția afecțiunii.

A urmat zilnic ședințe de kinetoterapie, a purtat un corset rigid tip Cheneau timp de 23 de ore din 24 și a trecut prin multiple consultații și investigații în centre medicale din țară. În ciuda tuturor eforturilor, evoluția a continuat, iar în februarie 2026, în urma unui nou control, medicii au confirmat caracterul progresiv al scoliozei și necesitatea unei intervenții chirurgicale.

„Fiecare zi simt cum spatele meu se schimbă și devine tot mai greu să stau dreaptă. Corsetul mă ajută, dar nu oprește ceea ce se întâmplă. Îmi doresc doar să pot merge la școală fără durere și fără teamă, să fiu ca ceilalți copii. Operația este șansa mea, vă rog din suflet, ajutați-mă.”- spune Erika Maria Stingaciu.

Intervenția recomandată de medici urmează să fie realizată într-o clinică din București, însă costul acesteia, estimat la 35.000 de euro, depășește cu mult posibilitățile familiei, care a susținut până acum ani întregi de tratamente, terapii și investigații.

„În spatele fiecărui caz pe care îl susținem există nu doar o nevoie medicală, ci o urgență reală care nu poate fi amânată. Erika este unul dintre acele cazuri în care timpul devine un factor critic: fiecare lună de întârziere înseamnă o agravare ireversibilă.

Din perspectivă medicală, intervenția este necesară. Din perspectivă umană, este esențială. Iar din perspectivă socială, este un moment în care comunitatea și mediul de business pot face diferența concretă dintre o viață limitată de durere și o viață normală.

Fac un apel direct către companii și către toți cei care pot contribui: implicați-vă. Fiecare contribuție accelerează accesul la tratament și reduce riscul unor complicații grave. În astfel de situații, solidaritatea nu este doar un gest – este o soluție.”- declară Vlad Plăcintă, președinte Asociația „Salvează o inimă”

În prezent, Erika continuă să poarte corsetul zilnic și să urmeze terapii, însă acestea nu mai pot opri evoluția deformării coloanei. Singura soluție rămasă este intervenția chirurgicală, care îi poate reda șansa la o viață fără durere și fără limitările actuale.

Asociația „Salvează o inimă” face un apel deschis către toți cei care pot contribui – persoane fizice, companii și parteneri – să se alăture acestui demers și să ofere Erikai șansa de care are nevoie.

Cei care doresc să o ajute pot accesa pagina oficială a campaniei:

https://salveazaoinima.ro/erika-stingaciu/

Donațiile pot fi realizate și prin transfer bancar, în conturile Asociației „Salvează o inimă”, cu mențiunea „ERIKA STINGACIU”.

Donații bancare:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CUI: 31015982

Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

Cont EURO: RO67RNCB0041182104010002

BIC/SWIFT: RNCBROBUXXX

Fiecare zi contează. Pentru Erika, timpul nu mai are răbdare.