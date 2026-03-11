miercuri, 11 martie 2026

ELSACO AVANSEAZĂ CONFORM GRAFICULUI CU LUCRĂRILE LA NOUL CET GOVORA

Lucrările la noua centrală în cogenerare de pe platforma CET Govora, cea mai importantă investiție energetică aflată în derulare în județul Vâlcea, avansează conform planificării stabilite. Proiectul, estimat la aproximativ 140 de milioane de euro, este esențial pentru modernizarea sistemului de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost prezent pe șantier pentru a verifica personal stadiul lucrărilor și pentru a discuta cu reprezentanții constructorului, ELSACO, despre evoluția investiției. Vizita are loc într-un context în care, în spațiul public, au existat preocupări legate de viitorul furnizării agentului termic în municipiu.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, lucrările sunt în grafic, iar constructorul ELSACO a confirmat respectarea etapelor prevăzute în proiect.

Primele echipamente au ajuns deja pe platformă

Investiția se află în prezent în primul an din cei trei ani de implementare. Cele patru cazane de apă fierbinte (CAF) au fost deja livrate și transportate pe platforma CET Govora.

În această perioadă se lucrează la construcția halei în care vor fi montate aceste echipamente. Planul este ca instalațiile să devină operaționale până în luna octombrie, astfel încât sistemul de termoficare să poată funcționa fără probleme la începutul sezonului rece.

ELSACO menține ritmul lucrărilor

Compania Elsaco, responsabilă de execuția proiectului, continuă lucrările conform calendarului stabilit. Reprezentanții firmei au dat asigurări că activitatea din șantier se desfășoară în ritm susținut, iar etapele tehnice sunt respectate.

În etapa următoare a proiectului, programată pentru anul viitor, vor fi instalate cele cinci motoare termice ale centralei, care vor permite producerea simultană de energie electrică și termică într-un sistem modern de cogenerare.

Investiție majoră pentru viitorul energetic al orașului

Noua centrală de la CET Govora este considerată cea mai mare investiție realizată de Consiliul Județean Vâlcea în infrastructura energetică, fiind un proiect strategic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

Autoritățile locale susțin că această investiție va contribui la creșterea eficienței energetice, stabilizarea costurilor pentru consumatori și asigurarea pe termen lung a furnizării căldurii și apei calde pentru populație. Monitorizarea lucrărilor continuă, iar obiectivul principal rămâne finalizarea proiectului la termen.