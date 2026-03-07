DOCUMENTE EXPLOZIVE: Universitatea din București confirmă că nu i-a emis diplomă de licență lui Nicușor Dan. Întrebarea momentului: cum a ajuns la doctorat în Franța?

Un răspuns oficial transmis Tribunalului Cluj ridică o problemă majoră: fără licență nu poți intra la master și doctorat. Dacă informația se confirmă integral, întregul parcurs academic al actualului președinte al României ar putea fi pus sub semnul întrebării.

O serie de documente apărute recent în spațiul public provoacă un adevărat cutremur în jurul parcursului academic al președintelui României, Nicușor Dan.

Potrivit unei întâmpinări trimise de Universitatea din București în cadrul unui proces aflat pe rolul Tribunalului Cluj, instituția afirmă explicit că nu a emis o diplomă de licență pe numele lui Nicușor Dan.

Documentul a fost transmis în urma unei acțiuni în contencios administrativ deschise de Emilian Nicola, care a solicitat, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, clarificări oficiale privind existența diplomei de licență.

Răspunsul universității este formulat fără echivoc:

„Universitatea din București nu a emis diplomă de licență pe numele Nicușor Dan, astfel că nu poate transmite alte date în legătură cu aceasta.”

O contradicție care ridică semne de întrebare

În paralel, Universitatea Paris Nord – Villetaneuse (actuala Universitate Paris 13) a transmis anterior, într-un răspuns către cercetătorul Eduard Căpățână, că pentru admiterea la doctorat în anul 1993 era obligatorie deținerea unei diplome de licență.

Conform sistemului universitar francez, accesul la doctorat presupune parcurgerea etapelor academice standard: licență → master → doctorat.

Prin urmare, apar două informații aparent contradictorii:

Universitatea din București afirmă că nu a emis diplomă de licență pentru Nicușor Dan.

Universitatea Paris Nord susține că licența era obligatorie pentru înscrierea la doctorat.

Această situație ridică o întrebare simplă, dar fundamentală:

pe baza cărei diplome a fost admis Nicușor Dan în programele academice din Franța?

Proces în instanță pentru clarificarea situației

Profesorul universitar Horea Bădău a anunțat că acțiunea în instanță împotriva Universității din București a fost deschisă tocmai pentru a obține un răspuns clar.

Potrivit acestuia, după ce instituția nu a oferit inițial un răspuns complet, reclamantul Emilian Nicola a decis să meargă în instanță.

În aceeași direcție a acționat ulterior și judecătoarea Lăcrămioara Axinte, care a depus o acțiune similară pentru a clarifica situația.

Consecințe academice majore dacă informațiile se confirmă

În mediul universitar, regula este clară: doctoratul nu poate exista fără licență și studii postuniversitare corespunzătoare.

Dacă ipoteza absenței diplomei de licență ar fi confirmată definitiv, experții spun că s-ar putea pune problema validității întregului parcurs academic, inclusiv a titlului de doctor obținut în Franța.

În astfel de cazuri, procedurile academice pot duce până la revizuirea sau anularea titlurilor universitare, în funcție de circumstanțe și de documentele prezentate la momentul înscrierii.

Tăcerea instituțiilor și presiunea opiniei publice

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a oferit un punct de vedere oficial asupra documentelor apărute.

În spațiul public însă, subiectul a stârnit un val de reacții, iar presiunea pentru clarificări crește.

Pentru opinia publică, întrebarea rămâne aceeași:

Cum a fost posibil ca un student să ajungă la doctorat într-o universitate franceză dacă instituția de origine spune că nu i-a emis diploma de licență?

Investigația este în curs.

Dacă vor apărea noi documente sau poziții oficiale ale instituțiilor implicate, acestea vor fi publicate imediat.

Tiberiu Pîrnău