miercuri, 4 martie 2026

Directorul Teatrului „Anton Pann”, în centrul unui scandal: contracte pentru apropiați și întrebări despre banii publici

Managerul Teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, Octavian Costîn, se află în centrul unor controverse privind modul în care sunt cheltuiți banii publici în instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea.

Presa din Botoșani, județul natal al managerului, a relatat încă din 2024 despre un contract semnat de Costîn cu actrița Lenuș Moraru Râșcă, în valoare de 32.560 de lei, pentru regia spectacolului „Variete la Iunion”. În același proiect, soțul acesteia, Gelu Râșcă, a primit un contract de 22.128 de lei pentru scenografie. În total, aproape 55.000 de lei au fost alocați cuplului pentru un singur spectacol, deși, potrivit acelorași surse, niciunul dintre cei doi nu ar avea specializări clare în regie sau scenografie.

Un alt exemplu invocat în spațiul public este relația profesională dintre Costîn și regizorul Vlad Trifaș. Cei doi au colaborat la mai multe proiecte teatrale, inclusiv la Teatrul „George Ciprian” din Buzău, unde Costîn a pus în scenă spectacolul „Zeul Măcelului”, jucat de doar câteva ori. În distribuție s-a regăsit și actrița Bianca Cuculici, partenera managerului, alături de actorul Codrin Boldea.

Criticii acestor practici ridică semne de întrebare privind modul în care sunt atribuite proiectele și remunerațiile în instituțiile de cultură finanțate din bani publici. În acest context, apar și întrebări legate de situația financiară a managerului, inclusiv de achiziția unui apartament de aproximativ 400.000 de euro în București, în zona Calea Moșilor, despre care surse din teatru susțin că ar fi cumpărat împreună cu Bianca Cuculici, conform publicatiei gazetavalceana.ro

În interiorul teatrului există și nemulțumiri legate de tratamentul diferit aplicat angajaților. Potrivit unor informații din instituție, cinci actori au așteptat aproximativ nouă luni pentru organizarea unui concurs de promovare profesională, în timp ce pentru Bianca Cuculici o procedură similară ar fi fost aprobată în doar două săptămâni.

Cazul ridică noi întrebări despre modul în care sunt gestionate instituțiile culturale finanțate din bani publici și despre criteriile reale după care sunt luate deciziile în interiorul acestora.

Am observat ca pe subiect se baga in seama si un anumit domn venerabil, un fel de avocat al tanarului director de teatru de la Valcea. Cam teatrala interventia lacrimogena si neverosimila, avand in vedere ca este putintel mufat la bugetul Teatrului Anton Pann, care a devenit un fel de sat fara caini...

Tiberiu Pirnau