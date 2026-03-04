Din NBA direct la Râmnicu Vâlcea. Campion cu Milwaukee Bucks, transfer surpriză la CS Vâlcea 1924

miercuri, 4 martie 2026

CS Vâlcea 1924 a reușit un transfer spectaculos pentru baschetul românesc: americanul Bryn Forbes (32 de ani), campion NBA în 2021 alături de Milwaukee Bucks, va evolua pentru echipa din Râmnicu Vâlcea. Baschetbalistul vine însă și cu un trecut controversat, fiind acuzat în mai multe rânduri în Statele Unite de violență domestică.

Aflată pe o poziție în Liga Națională de baschet considerată sub așteptările conducerii clubului, formația vâlceană a decis să dea lovitura pe piața transferurilor și l-a adus pe Bryn Forbes, jucător cu o experiență impresionantă în NBA. Americanul a cucerit titlul în sezonul 2020–2021 cu Milwaukee Bucks, alături de superstarul Giannis Antetokounmpo.

Transferul a fost anunțat oficial de club printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a CS Vâlcea 1924, în care conducerea subliniază experiența și valoarea jucătorului.

„Am arătat că putem ajuta jucătorii să își atingă potențialul maxim și că, odată ajunși aici, pot progresa și atrage atenția marilor echipe. Aceasta este probabil explicația pentru care, la finalul săptămânii trecute, Bryn Forbes s-a alăturat haitei. Shooterul de 1,90 metri vine cu experiența a 430 de meciuri în NBA și se află în Top 50 all-time al aruncătorilor de trei puncte din liga nord-americană”, au transmis oficialii clubului.

Potrivit acestora, Forbes ocupă locul 23 într-un clasament al aruncătorilor de trei puncte, fiind poziționat chiar înaintea unor nume uriașe ale baschetului, precum Klay Thompson, și relativ aproape de legendarul Steph Curry.

Cariera americanului nu a fost însă lipsită de controverse. În Statele Unite, Bryn Forbes a fost implicat în mai multe scandaluri și a fost reținut de autorități în cazuri legate de acuzații de violență domestică. Conform documentelor judiciare citate de presa internațională, sportivul ar fi fost acuzat că ar fi lovit și strangulat o femeie, mama copiilor săi.

În 2023, echipa Minnesota Timberwolves a decis să îl concedieze după ce o fostă parteneră a susținut că baschetbalistul i-ar fi provocat vânătăi la nivelul ochilor în urma unei altercații petrecute chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Reprezentanții CS Vâlcea 1924 au precizat însă că sunt la curent cu aceste episoade din trecutul jucătorului și au subliniat că Forbes nu a fost condamnat în niciunul dintre cazuri.

„În acest moment nu are probleme cu justiția. După divorț, instanța a stabilit ca cei doi copii să rămână în grija lui, iar plângerile depuse au fost soluționate favorabil lui Bryn. Nu există condamnări în cazul său”, au transmis oficialii clubului.

De-a lungul carierei sale, Bryn Forbes a evoluat pentru Cleveland State și Michigan State în perioada universitară, iar în NBA a îmbrăcat tricourile echipelor San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets și Minnesota Timberwolves. În afara SUA a jucat în Puerto Rico, la Mets de Guaynabo și Santeros de Aguada, dar și în Europa, la Aris Salonic, în Grecia.

Transferul lui Bryn Forbes reprezintă una dintre cele mai sonore mutări din istoria recentă a baschetului vâlcean și ar putea aduce un plus important de experiență și valoare echipei CS Vâlcea 1924. În același timp, venirea sa este deja privită cu interes, dar și cu controverse, având în vedere trecutul său extrasportiv.