Diferența reală dintre scaune de terasa din plastic pentru HoReCa și cele din comerțul obișnuit

EVOhoreca tratează categoria de mobilier pentru exterior dintr-o perspectivă funcțională și realistă. În cazul unor scaune de terasa din plastic pentru HoReCa, materialul oferă beneficii clare, mai ales în contextul utilizării intensive și al nevoii de flexibilitate.

Un prim avantaj major este libertatea de design. Plasticul permite obținerea unor forme sculpturale, fluide, ergonomice, care ar fi dificil sau costisitor de realizat din alte materiale. Liniile curbate, spătarele conturate și detaliile integrate direct în structură nu sunt doar elemente estetice, ci contribuie și la confortul utilizatorului. Într-o terasă modernă, unde identitatea vizuală contează, aceste forme pot deveni parte din semnătura locației.

Greutatea redusă este un alt beneficiu esențial. În HoReCa, reorganizarea terasei este frecventă: pentru evenimente private, pentru optimizarea fluxului de clienți sau pentru depozitare la final de sezon. Scaunele ușoare permit mutarea rapidă de către personal, reduc efortul fizic și eficientizează timpul de operare. În plus, multe modele sunt suprapozabile, ceea ce facilitează depozitarea compactă și protejarea lor în extrasezon.

Este important însă de făcut o distincție clară între un scaun din plastic destinat uzului domestic și unul creat special pentru industria ospitalității. Diferența nu este doar de preț, ci de structură internă și compoziție. Scaunele dezvoltate pentru HoReCa includ frecvent fibră de sticlă în amestecul de polimeri sau elemente metalice integrate în interiorul structurii. Aceste soluții cresc semnificativ rezistența la greutate și la utilizare repetată, permițând susținerea unei game variate de tipologii de clienți fără deformări sau slăbiri ale structurii în timp.

Materialul folosit pentru exterior este, de asemenea, diferit. Plasticul dedicat teraselor comerciale este tratat pentru rezistență la radiații UV, umiditate și variații de temperatură. Acest lucru înseamnă că nu se decolorează rapid sub acțiunea soarelui și nu devine fragil după expuneri repetate. Suprafața este concepută pentru a facilita curățarea frecventă, inclusiv cu soluții specifice utilizate în HoReCa, fără a afecta finisajul.

Un alt aspect tot mai relevant este cel al sustenabilității. Multe dintre aceste scaune de terasa din plastic pentru HoReCa sunt realizate din materiale reciclabile, iar procesul de producție ține cont de posibilitatea reintegrării lor în circuit la finalul ciclului de viață. În contextul în care numeroase programe de finanțare europeană pun accent pe responsabilitatea față de mediu și pe economia circulară, alegerea unor produse care permit reciclarea poate reprezenta un avantaj suplimentar în documentația unui proiect.

Plasticul nu trebuie privit ca o soluție inferioară, ci ca un material tehnologic adaptat cerințelor actuale din ospitalitate. Atunci când este corect formulat și proiectat pentru utilizare profesională, el oferă un echilibru între design, funcționalitate, rezistență și eficiență operațională.