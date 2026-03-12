DEZVALUIRI - 850.000 de lei pentru curtea unei grădinițe modernizată acum șase luni. EPIC CONSTRUCT SRL, firma cu 67 de contracte fără licitație, abonată la banii Primăriei Râmnicu Vâlcea

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a atribuit un nou contract consistent din bani publici pentru lucrări la Grădinița Ostroveni 3, unitate de învățământ inaugurată cu mare fast în urmă cu doar șase luni. Valoarea contractului: 850.000 de lei pentru lucrări de „reparații curte interioară”.

Achiziția apare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice sub anunțul DA39975325, iar beneficiarul este firma EPIC CONSTRUCT SRL. Autoritatea contractantă este Municipiul Râmnicu Vâlcea, instituție condusă de primarul Mircia Gutău.

Situația ridică semne serioase de întrebare. În septembrie 2025, aceeași grădiniță fusese inaugurată după lucrări prezentate oficial drept unele dintre cele mai ample modernizări realizate la această unitate de la construirea ei în anii ’70. Atunci, administrația locală anunța că proiectul a inclus anveloparea clădirii, refacerea instalațiilor, reparații interioare, mobilier nou și amenajări exterioare complexe. Primarul Mircia Gutău declara la momentul inaugurării că lucrările sunt de calitate și că locul de joacă din curte va putea fi folosit inclusiv de copiii din cartier.

La doar șase luni de la acel moment festiv, Primăria consideră însă necesare lucrări de „reparații curte interioară” în valoare de aproape 170.000 de euro. Pentru o suprafață estimată la aproximativ 1.500–1.700 de metri pătrați, costul ajunge la peste 500 de lei pe metru pătrat. Documentele din SEAP arată că prețul estimat, prețul din catalog și prețul final sunt identice: 850.000 de lei, fără nicio diferență sau negociere.

Contractul a fost atribuit firmei EPIC CONSTRUCT SRL, societate cu sediul în comuna Olanu, județul Vâlcea. Firma a fost înființată în 2017, cu un capital social de doar 200 de lei și are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții de drumuri și autostrăzi. Reprezentantul legal este Marin Răzvan Barbu.

Datele din SEAP conturează însă un tipar interesant. În cei opt ani de existență, EPIC CONSTRUCT nu a câștigat nicio licitație publică deschisă. Niciuna. Nu există participări la proceduri competitive, dar firma a acumulat nu mai puțin de 67 de contracte atribuite prin achiziție directă, mecanism prin care autoritatea contractantă selectează direct furnizorul, fără competiție reală între mai multe firme.

Evoluția financiară a societății arată că, în 2019, compania avea o cifră de afaceri de aproximativ 710.000 de lei și 7 angajați. În anul următor, cifra de afaceri aproape s-a dublat, ajungând la peste 1,4 milioane de lei, iar numărul angajaților a crescut la 17.

Un alt detaliu interesant apare în registrele fiscale din Italia, unde administratorul firmei figurează cu o societate individuală – B.R.M. Costruzioni di Barbu Marin Razvan – cu activitate în domeniul placărilor și pardoselilor. Firma respectivă apare însă cu statutul „cessata”, adică radiată.

Cazul de la Grădinița Ostroveni 3 ridică o întrebare simplă pentru administrația locală: cum se face că o unitate de învățământ inaugurată recent, după lucrări prezentate drept complexe și complete, ajunge să aibă nevoie, după doar jumătate de an, de reparații la curte în valoare de 850.000 de lei?

Și mai ales, de ce astfel de lucrări ajung constant la firme care nu au câștigat niciodată o licitație publică, dar reușesc să acumuleze zeci de contracte prin achiziții directe din bani publici.