marți, 17 martie 2026

Destin curmat la doar 18 ani: adolescentul ucis de tren în Ostroveni era elev și sportiv legitimat la CS Vâlcea 1924

Noi detalii ies la iveală în cazul tragediei petrecute luni seară, 16 martie 2026, în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Tânărul care și-a pierdut viața în accidentul feroviar avea doar 18 ani. Era elev în clasa a XII-a, la profil sportiv – volei, și era cunoscut drept un băiat serios, disciplinat și dedicat activității sportive. De asemenea, acesta era legitimat la CS Vâlcea 1924, unde era apreciat pentru talentul și implicarea sa.

Din primele informații reiese că adolescentul se întorcea de la antrenament în momentul în care a fost surprins de trenul care circula pe ruta spre Sibiu. Potrivit datelor preliminare, ar fi avut căștile în urechi și nu ar fi sesizat apropierea garniturii. Impactul a fost devastator, iar leziunile suferite i-au fost fatale.

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste familie, colegi, profesori și întreaga comunitate sportivă din Râmnicu Vâlcea. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un tânăr respectuos, liniștit și cu mult potențial.

Împrejurările exacte în care s-a produs nenorocirea urmează să fie stabilite de anchetatori, cercetările fiind în plină desfășurare.