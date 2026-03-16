luni, 16 martie 2026

DESCINDERI cu mascați în Râmnicu Vâlcea! SMS-uri false și 133 de tranzacții frauduloase

Luni, 16 martie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice au descins în municipiul Râmnicu Vâlcea, unde au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează infracțiuni informatice grave.

Ancheta vizează fapte de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, comise în formă continuată.

Potrivit datelor strânse de anchetatori, în perioada 21 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, un bărbat ar fi trimis mai multor persoane mesaje SMS care conțineau un link fals, ce părea a proveni de la o firmă de curierat. Destinatarii erau îndemnați să își actualizeze adresa de livrare și să introducă datele cardului bancar.

După ce victimele accesau linkul și completau informațiile solicitate, suspectul – un bărbat de 40 de ani – ar fi intrat în posesia datelor bancare și le-ar fi folosit pentru a efectua 133 de tranzacții frauduloase, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 170.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate în Râmnicu Vâlcea, suspectul a fost identificat și depistat de polițiști, urmând să fie dus la sediul Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice pentru audieri.

„Pentru administrarea probatoriului, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul Râmnicu Vâlcea, persoana bănuită fiind depistată. Aceasta va fi condusă la sediul structurii pentru audieri, iar în funcție de rezultatul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis anchetatorii.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.