duminică, 8 martie 2026

Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu: „Scumpirea motorinei lovește în toată economia. Statul ia aproape 5 lei din fiecare litru de carburant”

Creșterea prețului la motorină și benzină produce un efect de domino în întreaga economie, iar statul român ar trebui să intervină pentru a reduce presiunea fiscală asupra carburanților. Este semnalul de alarmă tras de deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, care susține că nivelul ridicat al accizelor contribuie direct la scumpirea produselor și serviciilor.

Parlamentarul vâlcean afirmă că majorarea prețului carburantului se reflectă rapid în costurile de transport, iar acestea ajung în final în prețurile de la raft.

„Scumpirea prețului motorinei produce un efect de domino în economie, atât la raft, cât și la servicii. Suntem pe locul doi în Uniunea Europeană la producția de țiței, dar degeaba dacă statul nu reduce aceste accize și nu se gândește la populația țării”, a declarat deputatul AUR.

Nicolae Mîndrescu consideră că România nu ar trebui să se confrunte cu astfel de probleme dacă ar exista voință politică pentru reducerea taxelor aplicate carburanților.

„Nu trebuia să avem aceste creșteri de prețuri dacă ar exista voință politică și dacă nu s-ar pune atâtea taxe pe benzină și motorină. Dacă vrem să evităm probleme serioase în economie, trebuie regândită fiscalitatea aplicată carburanților”, a mai spus parlamentarul.

Deputatul vâlcean atrage atenția că, în prezent, o mare parte din prețul plătit la pompă reprezintă taxe și accize către stat.

„Din aproximativ 9 lei cât costă benzina sau motorina, aproape 5 lei ajung la stat prin accize și taxe. În alte țări din Uniunea Europeană, care nici măcar nu sunt producătoare de țiței, prețurile sunt mai mici tocmai pentru că statul se gândește mai mult la cetățeni”, a subliniat Mîndrescu.

În opinia acestuia, autoritățile ar trebui să aibă o politică economică mai activă și să intervină înainte ca scumpirile să afecteze grav economia.

„Noi vrem ca statul român să fie activ și să anticipeze din timp evoluțiile din piață, nu să aștepte să vadă ce se întâmplă. Este nevoie de măsuri clare pentru protejarea economiei și a populației”, a mai declarat deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu.