Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu: „România trebuie să-și onoreze campionii!” – Inițiativă pentru declararea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase”

marți, 10 martie 2026

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a transmis un mesaj public după ședința Comisiei pentru Sport din Camera Deputaților, unde a fost discutată o inițiativă legislativă prin care anul 2027 ar urma să fie declarat „Anul Ilie Năstase”, în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la sportul românesc.

Propunerea legislativă a fost susținută în cadrul comisiei de deputatul AUR Ciprian Paraschiv și a primit aviz favorabil, urmând să intre în procedurile parlamentare pentru adoptare.

Antonio Popescu a declarat că a avut ocazia să fie prezent alături de legendarul sportiv român, despre care a spus că reprezintă un simbol al performanței și al mândriei naționale.

„Din capitolul România pe primul loc, astăzi am avut onoarea de a sta alături de un simbol al excelenței românești, marele Ilie Năstase, un campion care a purtat numele României pe cele mai mari arene ale lumii și a făcut generații întregi de români să simtă mândrie”, a declarat deputatul vâlcean.

Potrivit acestuia, declararea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase” ar reprezenta un gest firesc de recunoștință față de unul dintre cei mai importanți sportivi ai României, care a dus tricolorul pe toate continentele și a scris pagini memorabile în istoria tenisului mondial.

Totodată, Antonio Popescu a criticat poziția parlamentarilor USR din Comisia pentru Sport, care s-au abținut de la vot în momentul acordării avizului.

„Ce trebuie menționat aici este faptul că parlamentarii USR din această comisie s-au abținut de la vot. O atitudine care trădează, încă o dată, ruptura dintre politica USR și valorile care ne definesc ca națiune. Când vine vorba despre recunoașterea simbolurilor și marilor performanțe ale României, abținerea lor se traduce drept lipsă de respect”, a afirmat deputatul AUR.

În final, Antonio Popescu a subliniat că România are datoria morală de a-și respecta și celebra campionii care au făcut istorie pentru țară.

„România trebuie să-și onoreze campionii. Pentru că o țară care își cinstește valorile își păstrează demnitatea. Iar Ilie Năstase este unul dintre oamenii care au scris, cu talent și curaj, o pagină de mândrie în istoria României”, a mai spus deputatul vâlcean.