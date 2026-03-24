Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, aduce bani pentru comuna Tetoiu: investiții esențiale în școală și sănătate

marți, 24 martie 2026

Deputatul AUR, Antonio Popescu, aduce bani pentru comuna Tetoiu: investiții esențiale în școală și sănătate

Într-un buget de stat pentru 2026 marcat de blocaje, negocieri dure și compromisuri politice, deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, reușește să smulgă două amendamente concrete pentru o comunitate uitată de prea multe ori: comuna Tetoiu. Suma totală – 350.000 de lei – poate părea modestă în ecuația națională, dar impactul la nivel local este unul direct și profund.

Prima investiție vizează modernizarea grupului sanitar al Școlii din satul Nou Tetoiu. Un detaliu? Nu. O realitate rușinoasă care persistă în România anului 2026. În timp ce politicienii puterii vorbesc despre digitalizare și reforme în educație, copiii din mediul rural sunt nevoiți să învețe în condiții care nu respectă nici măcar standardele minime de igienă. Amendamentul obținut de Antonio Popescu nu este doar o alocare bugetară – este o intervenție necesară într-un sistem care ignoră, de ani de zile, nevoile reale ale elevilor.

Al doilea amendament privește reabilitarea și dotarea dispensarului medical din Tetoiu, unde funcționează atât cabinetul medicului de familie, cât și cel stomatologic. Pentru locuitorii comunei, acest dispensar nu este un lux, ci o necesitate vitală. În lipsa unor servicii medicale decente în apropiere, oamenii sunt obligați să parcurgă zeci de kilometri pentru consultații de bază. Reabilitarea acestui spațiu înseamnă acces la sănătate, siguranță și, poate cel mai important, demnitate.

Într-un climat în care comunitățile mici sunt adesea ignorate sau tratate ca simple statistici, aceste amendamente demonstrează că lucrurile pot fi schimbate atunci când există voință și determinare. Nu sunt proiecte grandioase, nu aduc milioane de euro și nu generează titluri pompoase, dar ating exact acele nevoi reale pe care administrația centrală le trece, de regulă, cu vederea.

„Nu am venit în Parlamentul României să ocup un loc. Am venit să reprezint vâlcenii până la capăt, fără compromisuri și fără jumătăți de măsură”, transmite deputatul Antonio Popescu.

Într-o Românie în care prea mulți politicieni confundă funcția publică cu privilegiul personal, astfel de intervenții punctuale pot face diferența. Pentru Tetoiu, cele 350.000 de lei nu sunt doar bani – sunt o gură de aer și, poate, începutul unei normalități mult așteptate.