marți, 3 martie 2026

Deputatul Antonio Popescu: AUR depune în Parlament un proiect de lege pentru informarea obligatorie a victimelor violenței domestice în legătură cu drepturile lor

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect de lege care obligă autoritățile statului să informeze explicit, clar și documentat victimele violenței domestice cu privire la toate drepturile de care beneficiază prin lege.

Inițiativa legislativă vizează un aspect esențial, adesea neglijat în practică: accesul real la informație încă din primul moment al interacțiunii cu instituțiile statului. Potrivit proiectului, victimele trebuie informate în mod concret despre dreptul la protecție specială, accesul la servicii de consiliere psihologică și reintegrare socială, asistență medicală gratuită, precum și despre posibilitatea de a beneficia de asistență juridică gratuită.

Un element central al propunerii este obligativitatea consemnării acestei informări într-o fișă distinctă, semnată, astfel încât responsabilitatea instituțională să fie clară și verificabilă. Practic, autoritățile nu vor mai putea invoca lipsa de procedură sau neclarități administrative: informarea devine un act formal, documentat și asumat.

Reprezentanții AUR susțin că protecția reală începe cu informație clară și cu asumarea responsabilității din partea instituțiilor publice. În multe cazuri, victimele nu cunosc toate mecanismele legale de sprijin, iar lipsa informării le vulnerabilizează și mai mult.

Proiectul are o dublă semnificație pentru formațiunea politică: pe de o parte, demonstrează preocuparea pentru protejarea persoanelor aflate în situații critice, iar pe de altă parte, evidențiază implicarea directă a deputatului Antonio Popescu, inițiatorul propunerii legislative.

Rămâne de văzut care va fi parcursul proiectului în Parlament și dacă celelalte forțe politice vor susține această inițiativă. Cert este că, într-un domeniu atât de sensibil precum violența domestică, claritatea informației și responsabilitatea instituțională pot face diferența între vulnerabilitate și protecție reală.