De la Click la Swipe: cum au reinventat dezvoltatorii jocurile de cazino pentru ecranul tactil

Proiectate deci pentru folosirea mouse-ului, interfețele de online casino cuprindeau multe butoane mici, animate rapid, în ideea unui vizual satisfăcător pentru un monitor sau pentru un ecran de laptop.

Apariția smartphone-urilor și a tabletelor a redefinit prezentarea jocurilor de cazinou în spațiul digital. Folosirea de ecrane tactile a schimbat modul în care sunt proiectate sloturile video și toate celelalte atracții de gambling.

Chiar și platformele iGaming s-au reinventat pentru a reflecta noile preferințe de consum de divertisment. Swiper Cazino este un bun exemplu de alegere a abordării pro gadgeturi: practic, întreaga platformă oferă prioritate designului adaptat pentru dispozitive mobile, inspirându-se din funcționalitatea social media.

Problema degetului mare și-a găsit rezolvare

Cercetările inițiate în zona de experiență a utilizatorului (UX) cu privire la folosirea smartphone-ului au determinat faptul că zona confortabilă de atingere pe un telefon mobil ținut într-o singură mână se concentrează în partea de jos a ecranului, chiar în zone de colț.

Însă primele sloturi video teoretic adaptate pentru mobil plasau butonul de declanșare a rotirilor chiar în centrul imaginii, la distanță egală de toate marginile. Pe desktop , era logic. Pe mobil, nu mai părea deloc natural pentru jucător.

Pentru a rezolva această eroare de proiectare, dezvoltatorii de jocuri de cazinou au relocat comenzile principale în partea inferioară a ecranului, în raza naturală a degetului mare. De asemenea, butoanele au crescut în dimensiune și au fost distanțate unul față de celălalt, astfel încât să se evite atingerile accidentale.

Foto interior

Alte modificări de design pentru sloturi online pe mobil:

mărirea dimensiunii simbolurilor pe role

animații cu viteză redusă

mai puțină încărcare vizuală în general

resurse concentrare, pentru încărcare rapidă

Jocurile de masă de cazinou, o provocare diferită

Sloturile online au fost relativ simplu de adaptat la jocul pe smartphone , însă jocurile de masă au necesitat o amplă reconstrucție arhitecturală. De exemplu, o provocare aparte a fost generată de masa de blackjack tradițională - un obiect orizontal, gândit pentru vedere de sus.

Transpusă pe un ecran vertical de telefon, masa de blackjack își pierde proporțiile și logica spațială. O soluție identificată a fost aceea de fragmentare: în loc să afișeze doar întregul cadru, se acționează cu zoom automat pe zona de acțiune imediată.

Tot la blackjack, gesturile de swipe au făcut mai simplă transmiterea unor comenzi: spre stânga pentru Stand, spre dreapta pentru Hit. Această tehnică nu a devenit însă universală, existând îngrijorări despre gesturi tactile eronate în momentele de maximă intensitate.

Se poate folosi desigur ecranul și în poziție orizontală (menținând activă pe dispozitiv funcția de orientare), iar furnizorii de jocuri de masă de cazinou au integrat diverse abordări, consultând permanent publicul și modificând în consecință formatul de joc.

Mobile-first a devenit touch-first

Adaptarea jocurilor de cazino online la utilizarea predominantă pe gadgeturi s-a axat mai întâi pe noile caracteristici vizuale. Conceptul mobile-first (prioritate pentru proiectare în vederea folosirii de pe dispozitive mobile) a evoluat rapid în touch-first. Mai exact, s-a înțeles faptul că nu este vorba doar despre imagine, ci mai ales despre interacțiunea prin gesturile mâinii.

Smartphone-ul nu este revoluționar prin faptul că oferă ecran mai mic (ba chiar poate fi un dezavantaj în iGaming), ci prin prezența ecranului tactil. Implicit, această facilitate trebuie explorată din plin de către dezvoltatorii din industria iGaming, astfel încât pasionații de jocuri de cazinou să aibă parte de sesiuni cu adevărat satisfăcătoare.