luni, 9 martie 2026

Cutremur resimțit în Oltenia, duminică seara. Seismul s-a produs în apropiere de Vâlcea

Un cutremur de intensitate redusă s-a produs duminică seara, 8 martie 2026, în zona Olteniei. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 21:53:23 și a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter.

Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs în județul Gorj, la o adâncime de aproximativ 15 kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 14 kilometri nord-vest de Târgu Jiu, la 68 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin și la circa 96 de kilometri vest de municipiul Râmnicu Vâlcea.

Deși magnitudinea a fost mică, astfel de mișcări tectonice pot fi resimțite ușor în localitățile apropiate de epicentru. În județul Vâlcea, distanța față de zona seismică este relativ redusă, în special pentru localitățile din zona Horezu – Berbești.

Zona Gorjului a înregistrat în ultimii ani mai multe cutremure de intensitate scăzută, acestea fiind parte a activității seismice locale monitorizate constant de rețeaua națională de stații seismice.