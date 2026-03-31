marți, 31 martie 2026

CUTREMUR LA VÂLCEA: DNA lovește în rețeaua de șpăgi de la ARR! Grindeanu se spală pe mâini: „Cine nu respectă legea – plătește”

Lovitură de proporții a procurorilor DNA într-un dosar care zguduie din temelii sistemul de autorizări din transporturi și ridică semne grave de întrebare inclusiv în județul Vâlcea. Ancheta vizează o rețea extinsă de corupție care ar fi funcționat ani la rând în jurul Autorității Rutiere Române (ARR), iar Vâlcea apare explicit pe harta perchezițiilor.

Potrivit informațiilor oficiale, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în nu mai puțin de 23 de locații din București și județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea. Vizate sunt atât sedii de instituții publice, cât și locuințele unor persoane fizice și firme implicate într-un mecanism suspect de fraudare a examenelor pentru atestate profesionale.

Șpaga, cheia succesului la examenele ARR

Surse judiciare conturează un tablou revoltător: candidați care nu se prezentau la examene sau care primeau direct răspunsurile corecte ar fi fost declarați admiși în schimbul unor sume consistente de bani. În centrul acestui sistem s-ar fi aflat intermediari și funcționari publici, inclusiv persoane din comisiile de examinare.

Ancheta vizează fapte grave: trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii suspectează că fenomenul nu este unul izolat, ci unul generalizat, cu ramificații în mai multe județe, inclusiv în Vâlcea.

Mai mult, în timpul perchezițiilor, anchetatorii ar fi descoperit sume importante de bani – inclusiv 50.000 de euro într-un imobil din București și alte sume ascunse în locații din țară.

Vâlcea, pe harta corupției din transporturi

Prezența județului Vâlcea în această anchetă ridică întrebări serioase despre modul în care sunt acordate atestatele profesionale în zonă. Câte dintre aceste documente au fost obținute pe merit și câte pe bani? Câte firme de transport operează astăzi cu personal „calificat” doar pe hârtie?

Este o întrebare la care autoritățile locale și instituțiile de control trebuie să răspundă urgent.

Grindeanu: declarații fără asumare

În plin scandal, liderul PSD și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o reacție care ridică, la rândul ei, semne de întrebare. Întrebat despre ancheta care îl vizează inclusiv pe fostul său șef de cabinet, Cristian Anton – actual director general al ARR – Grindeanu a declarat sec:

„Am văzut și eu această știre. Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte.”

O poziție rece, lipsită de asumare, în condițiile în care instituția vizată se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Practic, ministrul transmite că nu știe și nu vrea să știe, în timp ce sistemul pe care îl coordonează este zguduit de un scandal de corupție de amploare.

Rețea organizată, suspiciuni grave

DNA confirmă că ancheta vizează o perioadă extinsă, din 2025 până în prezent, și că există suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat. Activitățile se desfășoară cu sprijinul mai multor structuri teritoriale și al Jandarmeriei.

Sursele judiciare vorbesc deja despre un „fenomen”, nu despre cazuri izolate.

Concluzie: începutul unui scandal mai mare?

Dosarul ARR riscă să devină unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din domeniul transporturilor din ultimii ani. Iar faptul că Vâlcea apare pe lista perchezițiilor nu este deloc întâmplător.

Rămâne de văzut câte nume grele vor ieși la suprafață și dacă responsabilitatea se va opri la nivelul unor funcționari sau va urca mai sus, acolo unde se iau deciziile.