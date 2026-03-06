vineri, 6 martie 2026

Cutremur în SPP: pleacă generalul Lucian Pahonțu. Ce se întâmplă cu rețelele de influență din Vâlcea și Argeș

După mai bine de două decenii în fruntea Serviciului de Protecție și Pază, generalul Lucian Pahonțu ar urma să părăsească, până la sfârșitul acestei luni, conducerea instituției. Informația circulă intens în mediile de securitate și în zona politică, iar în interiorul SPP se vorbește deja despre schimbarea inevitabilă a unei epoci care a dominat structura de protecție a demnitarilor români timp de peste 20 de ani.

Potrivit unor surse din zona serviciilor, în interiorul SPP s-ar fi ajuns deja la o atmosferă de așteptare, iar „șampania ar fi fost pusă la rece”. Pentru mulți angajați, plecarea lui Pahonțu ar marca finalul unei conduceri extrem de lungi și influente, care a traversat mai multe administrații prezidențiale și guverne.

Succesorul favorit: generalul Alin Chirilă

Sursele citate indică faptul că principalul favorit pentru a prelua conducerea SPP este generalul Alin Chirilă, actualul șef al Serviciului Documentare Informativă din cadrul instituției. Acesta ar beneficia de susținerea unor persoane influente din actuala echipă de la Administrația Prezidențială, ceea ce îi oferă un avantaj clar în cursa pentru preluarea serviciului.

Totuși, odată instalat la conducere, noul șef al SPP ar avea de rezolvat o dilemă internă importantă: menținerea sau nu în funcție a actualului director adjunct, Gabriel Bălașa, un personaj despre care, în mediile interne, se spune că este „ca apa sfințită”, adică omniprezent și greu de înlăturat din structura de comandă.

Unde se mai resimt efectele: Vâlcea și Argeș

Schimbarea de la vârful SPP nu este urmărită doar la București. Surse politice susțin că decizia ar putea avea ecouri și în două județe unde influența generalului ar fi fost simțită de-a lungul timpului: Vâlcea și Argeș.

În aceste zone s-ar fi consolidat, în ultimii ani, adevărate „turnuri politice” sprijinite discret de rețele de influență apropiate de structuri din zona securității statului. Plecarea lui Pahonțu ridică o întrebare care circulă deja în mediile politice locale:

se vor cutremura aceste structuri sau, dimpotrivă, vor deveni și mai solide sub noua conducere?

Pentru județul Vâlcea, unde legăturile dintre mediul politic, administrație și diverse centre de influență sunt de ani buni subiect de discuție, schimbarea de la vârful SPP ar putea avea consecințe greu de anticipat.

Finalul unei epoci

Lucian Pahonțu este unul dintre cei mai longevivi șefi de servicii secrete din România postdecembristă. Conducerea sa a traversat mai multe cicluri politice și a rămas constantă într-un sistem în care schimbările de putere au fost frecvente.

Dacă plecarea sa se confirmă oficial în perioada următoare, SPP intră într-o etapă complet nouă.