Cum a apărut în SEAP un „contract” al Scolii Alunu (Valcea) de 1,3 milioane lei pentru 77 de treninguri

O achiziție obișnuită făcută de Școala Gimnazială din comuna Alunu, județul Vâlcea, a ajuns să apară în sistemul public SEAP ca un contract de peste 1,3 milioane de lei, deși în realitate valoarea este de doar 17.710 lei.

Școala a cumpărat 77 de treninguri sportive marca Joma pentru elevii de gimnaziu. Prețul real este de aproximativ 230 de lei pentru fiecare trening, un cost chiar mai mic decât cel practicat în magazine.

Confuzia a apărut din cauza unei erori de completare în catalogul electronic SEAP. Furnizorul, firma Creativ Michael SRL din Râmnicu Vâlcea, ar fi introdus din greșeală prețul total al comenzii – 17.710 lei – în câmpul destinat prețului unitar.

Platforma SEAP a făcut apoi calculul automat: a înmulțit suma trecută ca „preț unitar” cu numărul de produse comandate, adică 17.710 lei × 77 bucăți, iar rezultatul afișat a devenit 1.363.670 lei.

Astfel, în baza de date a sistemului de achiziții publice apare un contract aparent uriaș, deși valoarea reală a achiziției este de aproape 80 de ori mai mică.

Situația scoate în evidență o problemă a platformei SEAP: lipsa unor verificări automate care să semnaleze valori evident greșite. În lipsa acestor filtre, o simplă eroare de completare poate transforma o achiziție banală într-un „contract-fantomă” de milioane de lei.

În realitate, achiziția făcută de școala din Alunu este una normală și face parte din activitățile unui proiect educațional, iar suma de 17.710 lei reprezintă costul corect pentru cele 77 de echipamente sportive destinate elevilor.