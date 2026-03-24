miercuri, 25 martie 2026

Copiii cu CES, sacrificați prin lege: statul le ia banii și le dă „meniuri standard”! Revolta părinților explodează

Un nou scandal legislativ lovește direct în una dintre cele mai vulnerabile categorii din România: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Senatul a aprobat, cu 97 de voturi „pentru”, modificarea Legii 272/2004 privind protecția copilului, însă efectele reale ale acestei decizii stârnesc revoltă și îngrijorare profundă în rândul părinților și specialiștilor.

În locul alocației de hrană acordate în bani, statul propune oferirea unei mese calde sau a unui pachet alimentar. O măsură care, pe hârtie, pare „socială”, dar care în realitate ignoră complet nevoile reale ale copiilor cu CES.

O lege făcută din birou, fără legătură cu realitatea

Pentru mulți dintre acești copii, alimentația nu este un detaliu banal, ci o condiție esențială pentru sănătate și echilibru. Există diete strict controlate – fără gluten, fără cazeină, fără aditivi – stabilite în funcție de reacțiile individuale ale fiecărui copil.

În aceste condiții, ideea unei mese „standard”, livrată prin catering, devine nu doar inutilă, ci chiar periculoasă. Copiii pot refuza complet hrana dacă textura, mirosul sau temperatura nu sunt potrivite. Iar în multe cazuri, există dificultăți reale de masticație și înghițire.

Statul pare să ignore toate aceste realități evidente.

Discriminare mascată în „grijă socială”

Mai grav, aplicarea acestei măsuri în școli riscă să creeze situații de discriminare. În timp ce ceilalți copii primesc alimente obișnuite, adaptate preferințelor lor, copiii cu CES pot ajunge să primească meniuri complet nepotrivite.

Rezultatul? Izolare, stigmatizare și o presiune suplimentară asupra unor copii deja vulnerabili.

Pedepse colective pentru probleme punctuale

Un alt argument invocat pentru această schimbare este suspiciunea că unele familii nu folosesc corect banii primiți. Dar soluția statului este una brutală: taie sprijinul pentru toți, în loc să verifice punctual cazurile problematice.

Este o abordare care penalizează majoritatea corectă pentru eventuale abateri izolate.

Părinții, excluși din deciziile care le privesc copiii

Cea mai gravă problemă rămâne însă una de principiu: statul încearcă să substituie rolul părintelui. Or, nimeni nu cunoaște mai bine nevoile unui copil cu CES decât propria familie.

Această lege nu doar că ignoră acest lucru, dar îl și anulează.

Apel direct către autorități: opriți legea!

În urma reacțiilor tot mai puternice din societate, a fost lansat un apel ferm către Guvern, Parlament și Președintele României:

reanalizarea urgentă a proiectului legislativ L86/2026

consultarea reală a specialiștilor și a părinților

menținerea sprijinului financiar sau introducerea unui sistem flexibil, adaptat fiecărui copil

Mobilizarea este deja vizibilă: în doar câteva ore, petiția a strâns mii de semnături, semn că societatea nu acceptă această modificare fără luptă.

O decizie care poate face mai mult rău decât bine

În loc să sprijine copiii cu CES, statul riscă să le complice și mai mult viața. Sub pretextul unei „alimentații sănătoase”, autoritățile impun o soluție rigidă, ruptă de realitate.

Iar întrebarea rămâne: cine răspunde dacă această lege va produce exact opusul a ceea ce promite? Copiii cu nevoi speciale nu au nevoie de experimente administrative, ci de sprijin real, adaptat și responsabil.