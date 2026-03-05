Controalele ITM se intensifică: ce trebuie să știe firmele despre echipamentele de protecție

Ce verifică inspectorii în timpul unui control

În cadrul unui control ITM, inspectorii analizează dacă angajatorul a realizat evaluarea riscurilor și dacă angajații sunt dotați corespunzător. Nu este suficientă existența echipamentelor pe hârtie, ci se verifică utilizarea efectivă a acestora în teren.

Printre aspectele urmărite se numără:

existența echipamentelor adecvate activității desfășurate

certificarea produselor conform standardelor europene

starea fizică a echipamentelor

instruirea angajaților privind utilizarea lor

De exemplu, pe șantierele de construcții, utilizarea unor bocanci protecție cu bombeu și talpa antiderapantă este obligatorie. Lipsa acestora poate atrage sancțiuni imediate.

Amenzi și consecințe care pot afecta activitatea firmei

Valoarea amenzilor variază în funcție de gravitatea situației constatate. În cazuri serioase, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor până la remedierea deficiențelor.

Pe lângă sancțiunile financiare, un accident de muncă poate genera:

concedii medicale prelungite

despăgubiri

procese

afectarea reputației companiei

De aceea, investiția preventivă în salopete de lucru conforme și în echipamente certificate este considerată de specialiști o măsură esențială pentru stabilitatea unei afaceri.

Responsabilitatea angajatorului

Legea este clară: angajatorul are obligația de a asigura condiții de muncă sigure și echipamente adecvate riscurilor identificate. Simplul fapt că un angajat nu poartă echipamentul nu exonerează firma de răspundere dacă nu există dovezi clare privind instruirea și monitorizarea.

În acest context, colaborarea cu furnizori specializați în echipamente protecție Constanța sau din alte centre regionale poate facilita accesul la produse certificate și consultanță tehnică adaptată domeniului de activitate.

Prevenirea, mai ieftină decât sancțiunea

Specialiștii în securitate în muncă subliniază faptul că prevenirea este întotdeauna mai puțin costisitoare decât gestionarea consecințelor unui incident. Planificarea achizițiilor, verificarea periodică a echipamentelor și actualizarea acestora în funcție de sezon sau tipul lucrărilor sunt pași esențiali.

Pe piața există distribuitori care oferă atât produse conforme, cât și servicii de consultanță, precum Gregor Safety, companie care activează în domeniul echipamentelor profesionale pentru mediul industrial.

Concluzie

Intensificarea controalelor ITM transmite un semnal clar mediului de afaceri: siguranța angajaților nu este opțională. Respectarea normelor privind echipamentele de protecție reprezintă atât o obligație legală, cât și o măsură de responsabilitate față de angajați și comunitate.

Pentru firmele care doresc să evite sancțiunile și să își protejeze reputația, prevenirea rămâne cea mai eficientă strategie.