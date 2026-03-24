marți, 24 martie 2026

Consultare publică la Horezu pentru noul PUG: locuitorii sunt invitați să trimită propuneri și observații

Primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu, a anunțat lansarea procedurii de consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului Urbanistic General al orașului Horezu și a Regulamentului Local de Urbanism, actualizat”.

Până la data de 17 aprilie 2026, ora 16:00, toate persoanele interesate – fizice sau juridice – pot transmite în scris sugestii, propuneri, opinii sau contestații referitoare la acest proiect. Acestea pot fi depuse prin poștă la sediul Primăriei Horezu (str. 1 Decembrie, nr. 7), prin fax (0250.860.481), prin e-mail ([email protected]) sau direct la registratura instituției. Persoana de contact este Daniela Ogrezeanu, consilier relații cu publicul.

Propunerile trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului, zona sau terenul vizat, descrierea observațiilor și argumentele aferente, însoțite, dacă este cazul, de documente justificative.

Documentația poate fi consultată pe site-ul oficial al primăriei, în secțiunile „Consultări publice” și „Proiecte de hotărâri”, dar și la sediul instituției, la Serviciul Arhitect-Șef. Aceasta include atât părți scrise (memorii, regulament de urbanism), cât și planșe desenate și materiale explicative menite să faciliteze înțelegerea proiectului.

Cei interesați pot solicita copii ale documentației pe bază de cerere. Toate materialele transmise trebuie să conțină mențiunea privind dezbaterea PUG-ului Horezu și vor fi publicate pe site-ul instituției, la secțiunea „Transparență decizională”. Recomandările care nu vor fi preluate vor fi motivate oficial.

De asemenea, există posibilitatea organizării unei dezbateri publice, dacă acest lucru este solicitat în scris de o asociație sau o autoritate publică până la aceeași dată limită.

Pentru informații suplimentare, cetățenii îl pot contacta pe arhitectul-șef al orașului, Robert Drăgănescu, la telefon 0250.860.190 (interior 116) sau pe e-mail.