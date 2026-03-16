Constantin Rădulescu cere PSD să voteze urgent bugetul: „Trebuie adoptat chiar dacă este nedrept!”

marți, 17 martie 2026

Liderii PSD din teritoriu încep să pună presiune pe conducerea centrală a partidului pentru adoptarea rapidă a bugetului de stat pe anul 2026. Printre cei care solicită acest lucru se numără și președintele PSD Vâlcea și al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, care avertizează că întârzierea bugetului paralizează administrațiile locale.

Potrivit acestuia, blocajul creat la nivel central, după ce reforma administrativă a fost amânată timp de două luni, a generat tensiuni în rândul primarilor și al șefilor de consilii județene. Fără bugetul de stat aprobat, autoritățile locale nu își pot vota propriile bugete și, implicit, nu pot demara proiectele de investiții planificate pentru acest an.

„Bugetul trebuie adoptat chiar dacă este nedrept pentru administrație și pentru primari, nedrept pentru persoanele vulnerabile și pentru cei care au nevoie de protecție socială”, a declarat luni Constantin Rădulescu, într-o intervenție publică.

Liderul PSD Vâlcea a subliniat că situația este deja întârziată semnificativ, iar administrațiile locale riscă să piardă luni întregi din calendarul investițiilor. În opinia sa, adoptarea bugetului trebuia făcută încă de la începutul anului.

Rădulescu a criticat modul în care a fost gestionată situația la nivel guvernamental, arătând că executivul avea obligația să prezinte și să adopte bugetul cel târziu în primele luni ale anului.

„Acest guvern avea o singură obligație majoră la începutul anului: să vină cu bugetul. Nimeni nu l-a oprit pe prim-ministru să convoace ședința și să avem bugetul aprobat în ianuarie sau, cel târziu, în februarie. Acum este deja foarte târziu”, a afirmat liderul social-democrat.

În același timp, el a admis că PSD își asumă responsabilitatea pentru actuala coaliție guvernamentală, dar a avertizat că situația din teritoriu devine tot mai dificilă.

Potrivit lui Rădulescu, în multe județe și localități bugetele locale vor putea fi adoptate abia în luna mai. În aceste condiții, procedurile de licitație pentru investiții ar putea începe cel mai devreme în iunie, ceea ce înseamnă că o parte dintre lucrările planificate pentru 2026 ar putea fi amânate.

„Realitatea din județe și din primării este gravă. O licitație durează între trei și șase luni. Dacă procedurile încep abia în iunie, vom constata că unele investiții nu mai pot fi realizate în acest an”, a explicat acesta.

În final, liderul PSD Vâlcea a transmis că partidul ar trebui să adopte bugetul în forma actuală, chiar dacă există nemulțumiri, cu speranța că acesta va putea fi corectat ulterior de o eventuală nouă formulă guvernamentală.

„Românii așteaptă de la PSD să fie partidul responsabil și partidul care ține cu țara”, a concluzionat Constantin Rădulescu.