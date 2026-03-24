Cine a plătit deplasarea Mirabelei Grădinaru, prima concubina a țării, în SUA? Tăcere totală în jurul unui discurs ținut la un summit internațional sub patronajul Melaniei Trump

miercuri, 25 martie 2026

Cine a plătit deplasarea Mirabelei Grădinaru în SUA? Tăcere totală în jurul unui discurs ținut la un summit internațional sub patronajul Melaniei Trump

Prezență surprinzătoare pe scena internațională: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, a ținut un discurs în cadrul unui summit organizat sub egida Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. Evenimentul, dedicat educației digitale pentru copii, a adunat invitați din mai multe țări, însă participarea româncei ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri.

Grădinaru a mulțumit pentru invitație și a vorbit despre importanța alfabetizării digitale în rândul tinerilor, însă nici ea, nici instituțiile din România nu au oferit până acum explicații clare despre un aspect esențial: cine a plătit deplasarea în Statele Unite?

În mod normal, astfel de participări externe pot fi acoperite fie de organizatori, fie de instituții oficiale, fie din surse private. Problema apare însă în contextul în care Mirabela Grădinaru nu ocupă nicio funcție publică și nu reprezintă oficial statul român. În aceste condiții, orice asociere cu fonduri publice ar ridica serioase semne de întrebare.

Dacă deplasarea a fost suportată din bani publici, atunci vorbim despre o posibilă utilizare netransparentă a resurselor statului. Dacă, în schimb, costurile au fost acoperite de organizatori sau din fonduri private, autoritățile ar trebui să spună clar acest lucru pentru a elimina orice suspiciune.

Tăcerea este, însă, totală. Nici Primăria Capitalei, nici Nicușor Dan, nici alte instituții nu au oferit lămuriri. Într-un stat în care transparența este mai mult invocată decât respectată, astfel de situații alimentează suspiciuni legitime.

Participarea la un eveniment internațional de acest nivel nu este un simplu detaliu. Este o acțiune care implică costuri, organizare și, mai ales, responsabilitate publică atunci când există conexiuni cu persoane aflate în funcții importante.

În lipsa unor explicații oficiale, rămâne o întrebare simplă, dar esențială:

cine a plătit nota de plată pentru această deplasare?

Până când autoritățile vor ieși cu un răspuns clar, cazul Mirabelei Grădinaru rămâne încă un exemplu de opacitate în zona puterii, unde transparența pare să fie opțională.