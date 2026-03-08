Chimcomplex, industrie strategică pentru România: apel pentru sprijinul statului și protejarea miilor de locuri de muncă

Producătorul chimic Chimcomplex, controlat de antreprenorul Ștefan Vuza, traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a industriei chimice românești. În acest context, conducerea companiei atrage atenția că industria chimică – considerată strategică pentru economia națională – are nevoie urgentă de sprijinul statului român, pentru a evita pierderea unor mii de locuri de muncă și reducerea capacităților de producție.

Potrivit unui anunț făcut în raportul preliminar privind rezultatele financiare pe anul 2025, Chimcomplex analizează un plan de reorganizare care ar putea duce, în lipsa unor măsuri de sprijin, la reducerea activității în anumite secții și la disponibilizarea a aproximativ 1.200 de angajați, dar și la afectarea altor aproximativ 5.500 de locuri de muncă indirecte din firmele partenere și din lanțul economic conectat la activitatea companiei.

Compania operează două mari platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea, iar deciziile privind reducerea temporară a unor fluxuri de producție sunt legate în principal de costurile extrem de ridicate ale energiei, care afectează puternic sectoarele energo-intensive din România.

În acest context, conducerea Chimcomplex susține că statul român ar trebui să adopte măsuri similare cu cele din alte țări europene pentru protejarea industriei strategice. Potrivit lui Ștefan Vuza, au existat mai multe întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului și ai Președinției în ultimele luni, în care au fost prezentate argumente și documente privind situația dificilă a industriei chimice.

Antreprenorul afirmă că România are potențialul de a oferi energie la prețuri mai competitive, însă lipsa unor politici energetice adaptate industriei face ca producătorii să suporte costuri mult mai mari decât competitorii din alte regiuni ale lumii.

În lipsa unor soluții rapide, compania ia în calcul oprirea temporară a unor secții cu consum mare de energie – una dintre liniile de producție de la platforma Borzești și două fluxuri industriale de pe platforma de la Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, două dintre cele cinci proiecte de investiții în producție ar putea fi amânate sau suspendate. Aceste proiecte sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar blocarea lor ar putea însemna pierderea unor finanțări nerambursabile de aproximativ 150 de milioane de euro, bani destinați modernizării industriei chimice din România.

În paralel, Chimcomplex analizează dezvoltarea unei divizii de trading pentru a importa produse chimice din țări cu costuri energetice mai reduse. Conducerea companiei avertizează însă că această situație ar putea duce la creșterea deficitului comercial al României pe segmentul produselor chimice.

Datele financiare arată clar presiunea asupra companiei. În 2025, cifra de afaceri a Chimcomplex a scăzut la 1,063 miliarde lei, față de 1,495 miliarde lei în 2024, iar compania a înregistrat o pierdere netă de 179 milioane lei, în condițiile în care costurile cu energia au crescut semnificativ.

În ciuda acestor dificultăți, compania a continuat să investească în dezvoltarea platformelor industriale, alocând în 2025 aproximativ 58 de milioane de lei din surse proprii pentru modernizarea capacităților de producție.

Situația Chimcomplex reflectă de fapt criza mai largă prin care trece industria chimică europeană. Potrivit unui raport realizat de Consiliul European al Industriei Chimice (CEFIC), în ultimii ani sute de combinate chimice din Europa și-au redus activitatea sau au fost închise, iar sute de mii de locuri de muncă au fost afectate.

În acest context, conducerea Chimcomplex consideră că România trebuie să își protejeze industriile strategice, mai ales pe cele care produc substanțe esențiale pentru economie. Compania este principalul producător regional de produse chimice precum polioli, clorosodice sau oxo-alcooli, utilizate în numeroase sectoare industriale.

Mesajul transmis de managementul Chimcomplex este clar: fără politici energetice competitive și fără măsuri de sprijin pentru industria energo-intensivă, România riscă să piardă capacități industriale importante și mii de locuri de muncă.

În schimb, printr-un parteneriat real între stat și industrie, combinatul ar putea reveni pe profit într-un interval relativ scurt și ar putea continua să joace un rol strategic în economia românească.

Tiberiu Pirnau