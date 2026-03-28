sâmbătă, 28 martie 2026

CET Govora și minerii din Berbești și Alunu, sacrificați pe altarul PNRR: închidere forțată, concedieri și zero soluții pentru Vâlcea

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care schimbă radical regulile pentru centralele pe cărbune, iar CET Govora se află direct în vizor. Sub presiunea Planul Național de Redresare și Reziliență și a Comisia Europeană, autoritățile impun termene stricte și sancțiuni fără precedent.

Noua legislație elimină orice posibilitate de „cosmetizare” a închiderii centralelor. Nu mai sunt acceptate soluții de compromis, precum reducerea capacității sau modificări tehnice temporare. Închiderea trebuie să fie reală, demonstrată cu documente oficiale transmise în maximum 5 zile.

În caz contrar, operatorii riscă amenzi de până la 7% din cifra de afaceri, iar Ministerul Energiei poate cere Autoritatea Națională de Reglementare în Energie retragerea licenței în doar 15 zile.

CET Govora, pe lista neagră a închiderilor

Calendarul negociat cu Bruxelles-ul este dur: peste 1.000 MW trebuie scoși din funcțiune până la finalul lui 2025, iar alte sute până în august 2026. Printre capacitățile vizate se regăsesc și grupuri de la CET Govora, ceea ce ridică semne serioase de întrebare pentru sistemul de termoficare din Râmnicu Vâlcea.

Exemplul de forță vine deja de la Turceni, unde un grup energetic a rămas fără licență și trebuie închis fizic până la 31 martie 2026, pentru ca România să nu piardă miliarde de euro din fonduri europene.

Miza: miliarde de euro sau colaps energetic

Autoritățile avertizează că nerespectarea termenelor poate duce la pierderea unor sume uriașe din PNRR, inclusiv o tranșă de 1,8 miliarde de euro. În total, penalitățile și blocajele financiare pot depăși 700 de milioane de euro.

În același timp, Bruxelles-ul a transmis un mesaj fără echivoc: nu mai acceptă „închideri pe hârtie”. Centralele trebuie oprite efectiv, nu doar mutate din pix.

Minerii din Berbești și Alunu, victime colaterale ale deciziilor de la București

În spatele acestor cifre și termene se ascunde o dramă socială ignorată: minerii din Berbești și Alunu riscă să rămână fără locuri de muncă, odată cu închiderea activităților legate de cărbune. Sute de familii sunt direct afectate, iar comunități întregi depind de aceste exploatări.

Grav este că, în timp ce Guvernul accelerează închiderile, autoritățile județene din Vâlcea nu au prezentat niciun plan concret de reconversie profesională sau măsuri de sprijin pentru acești oameni. Fără alternative economice și fără programe reale de sprijin, concedierile anunțate riscă să transforme zona într-un nou pol de sărăcie.

Vâlcea, între obligațiile europene și realitatea din teren

Pentru județul Vâlcea, situația este critică. CET Govora rămâne pilonul principal al furnizării agentului termic, iar o închidere grăbită riscă să lase orașul descoperit.

În timp ce Guvernul vorbește despre „aliniere la standarde europene”, în teren crește temerea că populația va plăti prețul: facturi mai mari, incertitudine și un sistem energetic tot mai fragil.

Decizia este luată. Întrebarea care rămâne: este România pregătită pentru consecințe?

Tiberiu Pirnau