miercuri, 18 martie 2026

Budești: investiții în plină desfășurare și planuri de dezvoltare pe termen lung

În luna martie, administrația din Budești a trecut la o etapă superioară, cea a implementării vizibile a proiectelor anunțate. Sub coordonarea primarului Ionel Vlădulescu, lucrările din comună au intrat într-un ritm susținut, cu șantiere deschise și intervenții în mai multe zone.

Modernizarea infrastructurii rutiere continuă să fie una dintre principalele direcții de acțiune. Totodată, administrația locală a accelerat demersurile pentru extinderea utilităților, un obiectiv considerat vital pentru dezvoltarea durabilă a comunei.

În paralel, primăria a acordat o atenție sporită și componentelor sociale, fiind analizate soluții pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile și pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Primarul Ionel Vlădulescu a subliniat că luna martie marchează începutul unei perioade intense de lucru, în care administrația locală trebuie să demonstreze eficiență și rezultate concrete. Acesta a reiterat angajamentul său pentru dezvoltarea comunei și pentru atragerea de noi investiții.

Budeștiul începe, astfel, să capete conturul unei comunități în transformare, în care administrația locală încearcă să țină pasul cu nevoile tot mai mari ale locuitorilor.