"BOMBA" DE LA BRĂDIȘOR: HIDROELECTRICA CONFIRMĂ CRIZA! VÂLCEA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ POTABILĂ ÎN CAZ DE AVARIE

marți, 17 martie 2026

"BOMBA" DE LA BRĂDIȘOR: HIDROELECTRICA CONFIRMĂ CRIZA! VÂLCEA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ POTABILĂ ÎN CAZ DE AVARIE

Un document oficial obținut de Ziarul de Vâlcea scoate la iveală o realitate extrem de gravă: județul Vâlcea NU are o soluție sigură de rezervă pentru alimentarea cu apă potabilă în cazul în care sistemul de la Barajul Brădișor devine nefuncțional.

Răspunsul transmis de Hidroelectrica, ca urmare a solicitării oficiale formulate de redacția noastră, confirmă ceea ce semnalam de luni de zile: infrastructura este vulnerabilă, iar responsabilitățile sunt aruncate de la o instituție la alta, în timp ce peste 150.000 de oameni depind de o singură sursă critică. �

Hidroelectrica pasează responsabilitatea

În documentul oficial, Hidroelectrica precizează clar că nu are atribuții în ceea ce privește alimentarea populației cu apă potabilă și nici obligația de a asigura surse alternative.

Mai mult, compania recunoaște că furnizează doar apă brută către Apavil, iar întreaga responsabilitate privind tratarea, distribuția și eventualele soluții de rezervă aparține operatorului regional și autorităților locale.

Pe românește: dacă apare o problemă majoră la Brădișor, fiecare instituție se spală pe mâini.

Există „priză de rezervă”, dar nu și soluție reală

Hidroelectrica menționează existența unei prize de apă de rezervă în cadrul barajului, însă aceasta este parte a aceluiași sistem, nu o alternativă independentă.

Așadar, în cazul unei avarii serioase sau al colmatării galeriilor, această „rezervă” devine inutilă.

Confirmare oficială: se pregătește golirea lacului!

Șocant este faptul că, potrivit documentului, lacul Brădișor urmează să fie golit pentru lucrări de retehnologizare, cel mai probabil în anul 2029, pentru o perioadă estimată de aproximativ 3 luni.

În acest context, autoritățile recunosc că este nevoie de o sursă alternativă de apă – proiect care însă se află încă în faze birocratice și promisiuni.

Consiliul Județean Vâlcea, Apavil și Hidroelectrica au semnat abia în 2025 un protocol pentru realizarea unei astfel de surse alternative, ceea ce ridică o întrebare legitimă:

De ce abia acum, când riscul este evident de ani de zile?

Semnal de alarmă tras de Ziarul de Vâlcea

În urma articolelor publicate de Ziarul de Vâlcea și a demersurilor insistente ale redacției noastre, autoritățile au fost forțate să recunoască problema și să înceapă discuțiile privind o soluție de rezervă.

Fără presiunea publică exercitată de presa locală, acest subiect ar fi rămas, cel mai probabil, îngropat în sertarele instituțiilor.

Directorul Ziarului de Vâlcea, Tiberiu Pirnău, atrage atenția:

„Este inadmisibil ca, în 2026, un județ întreg să depindă de o singură sursă de apă potabilă. Am cerut explicații și vom continua să cerem până când autoritățile vor oferi o soluție reală, nu doar hârtii și promisiuni.”

Concluzia: un sistem fragil, un risc major

Chiar dacă Hidroelectrica susține că, în prezent, barajul funcționează în parametri normali și nu există disfuncționalități majore, problema de fond rămâne:

Vâlcea NU are un plan solid de rezervă.

Iar într-un scenariu de criză – fie colmatare, fie avarie tehnică – consecințele pot fi dramatice.

Întrebarea care rămâne este simplă: Cine răspunde dacă robinetele seacă?