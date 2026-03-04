BNR aruncă 247.500 de lei pe grădinărit la Centrul Oromolu din Vâlcea, în timp ce predică austeritate

miercuri, 4 martie 2026

În timp ce oficialii Băncii Naționale a României vorbesc public despre nevoia de austeritate, disciplină fiscală și prudență în cheltuielile statului, instituția condusă de Mugur Isărescu pregătește o cheltuială de aproape 250.000 de lei pentru întreținerea spațiilor verzi la Centrul Oromolu din județul Vâlcea.

Potrivit unei proceduri publicate în SEAP, BNR a lansat licitația cu numărul CN1088816, care vizează servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi pentru o perioadă de 12 luni la Centrul Oromolu din comuna Păușești-Măglași. Valoarea estimată a contractului este de 247.500 lei, adică aproape 50.000 de euro, bani publici alocați pentru lucrări de grădinărit.

Ironia situației este evidentă: în timp ce românii sunt avertizați constant despre presiunea economică, inflație și necesitatea reducerii cheltuielilor publice, BNR găsește resurse consistente pentru întreținerea gazonului și a arborilor ornamentali de la propriul centru din Vâlcea.

O licitație cu multe întrebări

Documentația publicată în SEAP menționează că procedura se referă la „Centrul Oromolu – lot 3”, însă nu oferă detalii clare despre suprafața exactă a spațiilor verzi care urmează să fie amenajate sau întreținute. Pentru o instituție care monitorizează atent stabilitatea financiară a României, această lipsă de transparență ridică semne de întrebare.

Contractul va fi atribuit pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, însă valoarea estimată – aproape un sfert de milion de lei – pare generoasă pentru simple servicii de întreținere a spațiilor verzi.

În plus, procedura prevede și garanție de bună execuție, care trebuie constituită în termen de cinci zile de la semnarea contractului, cu posibilitatea extinderii la 15 zile. De asemenea, BNR își rezervă dreptul de a executa garanția dacă serviciile nu sunt realizate conform contractului.

Birocrație pentru tuns iarba

Operatorii economici interesați au avut la dispoziție 15 zile pentru a solicita clarificări, iar BNR urma să răspundă într-un singur set de răspunsuri, cu zece zile înainte de depunerea ofertelor. Pentru un contract care vizează în esență tunderea gazonului și întreținerea spațiilor verzi, nivelul de formalism birocratic pare disproporționat.

Austeritate pentru alții

În ultimii ani, Banca Națională a României a insistat public asupra necesității disciplinei bugetare și reducerii deficitului, mesaje adresate atât guvernelor, cât și populației. În acest context, alocarea a aproape 50.000 de euro pentru grădinărit la o singură locație din Vâlcea ridică inevitabil întrebări despre prioritățile instituției.

Pentru comparație, suma reprezintă venitul anual al mai multor familii din județul Vâlcea.

Procedura se desfășoară integral prin platforma SEAP, iar documentația poate fi consultată public. Rămâne de văzut cine va câștiga contractul și dacă valoarea lucrărilor va fi justificată de dimensiunea reală a spațiilor verzi de la Centrul Oromolu.

Până atunci, contrastul rămâne evident: BNR vorbește despre austeritate, dar plătește generos pentru gazonul de la Păușești-Măglași.