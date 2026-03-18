Bătălie pe milioane la Ocnele Mari! Trei oferte pentru un proiect european care schimbă fața stațiunii. Va "juca" primarul Sasu economic corect sau politic incorect?

miercuri, 18 martie 2026

La Ocnele Mari se joacă, din nou, o miză serioasă: aproape 2 milioane de euro pentru modernizarea stațiunii. Un proiect cu bani europeni, dar și cu interes major din partea firmelor de construcții, care s-au aliniat deja la startul licitației.

Administrația locală a lansat procedura pentru atribuirea lucrărilor, evaluate la peste 6,9 milioane lei (fără TVA), iar competiția nu este deloc una simbolică. Nu mai puțin de trei ofertanți importanți s-au înscris în cursă: Electrovâlcea, o asociere formată din Contrust GMB – Cazicom – Uncle Sam Service și o altă asociere condusă de DBS Dramicam Building Solutions, alături de Bica, Dumbrafox și Valoris.

Proiect european, contribuție minimă locală

Investiția este finanțată în principal din fonduri europene, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Partea de cofinanțare a orașului este una modestă – puțin peste 190.000 de lei – semn că „greul” este dus de Uniunea Europeană.

25.000 mp de spații verzi, complet transformați

În următorii doi ani, aproape 25.000 de metri pătrați din Ocnele Mari vor fi reamenajați și transformați radical. Nu vorbim doar de simple cosmetizări, ci de o intervenție amplă: trasee de promenadă, plantații noi, modernizarea locurilor de joacă și refacerea completă a zonelor verzi existente.

Pe lângă acestea, proiectul include: mobilier urban modern, sistem automat de irigații, iluminat ambiental și chiar rețea Wi-Fi în aer liber. În plus, va fi construit și un pavilion pentru evenimente, ceea ce ar putea transforma stațiunea într-un punct de atracție nu doar pentru localnici, ci și pentru turiști.

Ecologie, imagine și turism – toate într-un singur proiect

Autoritățile susțin că investiția nu este doar una de imagine. Spațiile verzi modernizate vor contribui la reducerea poluării, reglarea temperaturii și îmbunătățirea calității vieții pentru cei peste 3.400 de locuitori ai orașului.

În realitate, miza este și mai mare: Ocnele Mari încearcă să se reinventeze ca stațiune turistică atractivă, iar acest proiect este una dintre piesele importante din acest puzzle.

Bani europeni, interes mare, decizia – așteptată

Cu trei oferte pe masă și un proiect consistent, urmează partea decisivă: evaluarea și desemnarea câștigătorului. Iar la astfel de sume, experiența arată că fiecare detaliu contează.

Rămâne de văzut cine pune mâna pe contractul de milioane, daca primarul Remus Sasu va juca economic corect sau politic - incorect, și dacă lucrările vor fi duse la capăt fără sincope – așa cum, de altfel, s-au promis pe hârtie.

Monitorizam procedura si... nu numai noi!