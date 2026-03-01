Bărbat de 64 de ani din Vâlcea, rănit de urs la Berislăvești. A reușit să ajungă acasă și a sunat la 112

duminică, 1 martie 2026

Bărbat de 64 de ani din Vâlcea, rănit de urs la Berislăvești. A reușit să ajungă acasă și a sunat la 112

Un incident grav a avut loc în această dimineață în județul Vâlcea, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost atacat de un urs în zona împădurită Valea Ogrăzii, din satul Scăueni, comuna Berislăvești.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea, victima a suferit leziuni în zona spatelui în urma confruntării cu animalul sălbatic. În ciuda rănilor, bărbatul a reușit să se deplaseze prin propriile forțe până la domiciliu, de unde a apelat numărul unic de urgență 112, la aproximativ o oră după producerea incidentului.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Jandarmii montani au pus în aplicare procedurile specifice în astfel de situații, notificând instituțiile abilitate și deplasând echipaje în zona indicată pentru verificări. La momentul intervenției, ursul nu a mai fost identificat în apropiere.

Autoritățile anunță că, în perioada următoare, patrulările vor fi intensificate în zonă, atât pentru prevenirea unor incidente similare, cât și pentru informarea populației cu privire la riscurile generate de prezența animalelor sălbatice în apropierea localităților.