marți, 10 martie 2026

AUR Vâlcea propune reducerea taxelor locale: proiect pentru revenirea la nivelul din 2025, pe masa primarului Mircia Gutău

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, are pe masa administrației locale un proiect care ar putea aduce o gură de aer pentru locuitorii orașului: revenirea taxelor și impozitelor locale la nivelul anului 2025. Inițiativa este susținută de Organizația Județeană AUR Vâlcea, care propune reducerea poverii fiscale într-un moment în care mulți cetățeni resimt din plin efectele scumpirilor.

În ultimele luni, nemulțumirea râmnicenilor a crescut pe fondul majorării taxelor locale, al tarifelor ridicate pentru parcări și al costurilor tot mai mari la încălzire. În acest context, AUR Vâlcea a venit cu o propunere concretă pentru administrația locală: adoptarea unei hotărâri prin care nivelul taxelor să revină la cel din 2025.

Inițiativa are la bază prevederile OUG nr. 9/2026, act normativ care permite autorităților locale să aplice reduceri sau să revină asupra unor cote și taxe stabilite anterior. Ordonanța oferă primăriilor posibilitatea de a adopta astfel de măsuri până la 14 martie 2026, termen până la care consiliile locale pot interveni pentru a diminua povara fiscală asupra populației.

Prin acest demers, AUR Vâlcea susține că administrația locală are ocazia să demonstreze că pune pe primul plan interesele cetățenilor. Acceptarea proiectului ar însemna, potrivit inițiatorilor, un semnal clar că autoritățile sunt dispuse să reducă presiunea financiară asupra pensionarilor, familiilor tinere și asupra tuturor contribuabililor afectați de creșterea costurilor de trai.

Pe lângă revenirea la nivelul taxelor din 2025, cadrul legislativ actual permite și alte facilități fiscale. OUG 9/2026 prevede, printre altele, posibilitatea acordării unor reduceri de până la 50% pentru persoanele cu handicap grav, precum și reduceri pentru clădirile mai vechi de 50 de ani, care pot ajunge la 15% sau 25%, în funcție de situație. Totodată, autoritățile locale pot ajusta sau elimina anumite cote adiționale stabilite anterior.

În aceste condiții, decizia finală aparține administrației municipiului Râmnicu Vâlcea. Dacă proiectul va fi adoptat până la termenul limită din 14 martie, râmnicenii ar putea beneficia de o reducere semnificativă a taxelor locale.

Rămâne de văzut dacă Primăria și Consiliul Local vor susține această inițiativă sau dacă nivelul actual al taxelor va rămâne neschimbat. Cert este că discuția despre povara fiscală din municipiu devine tot mai prezentă în spațiul public, iar presiunea pentru soluții concrete crește de la o zi la alta.