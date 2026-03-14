AUR pentru mame și pentru viitoarele mame: CASS va fi plătit de stat! Corectăm o nedreptate a guvernării Bolojan

În bugetul de stat care se va aproba, AUR repară o mare greșeală a guvernului Bolojan. Statul român va suporta plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame. Prin acest demers, AUR urmărește să corecteze una dintre cele mai revoltătoare măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de actuala coaliție de guvernare.

„Criza demografică este poate cea mai gravă problemă cu care se confruntă România astăzi. Impozitarea femeilor gravide a fost o decizie profund nedreaptă și lipsită de respect față de familiile din România. Copiii sunt viitorul acestei țări. Dacă actuala coaliție insistă să mențină la putere guvernul Bolojan și politicile sale fiscale greșite, noi, ca Opoziție, avem datoria să intervenim și să corectăm aceste nedreptăți”, a declarat președintele AUR, George Simion.

AUR propune o soluție clară și responsabilă: statul român trebuie să preia plata CASS pentru mame, pentru a elimina o măsură fiscală injustă și pentru a transmite un semnal clar de sprijin pentru familie, natalitate și viitorul României.

AUR a depus încă din 3 septembrie 2025 o inițiativă legislativă prin care a solicitat revenirea asupra măsurilor fiscale adoptate de guvernul PSD-PNL-USR-UDMR împotriva mamelor, a copiilor și a unor categorii vulnerabile din societate. Ulterior, o parte dintre aceste propuneri au fost preluate și de PSD, ceea ce demonstrează că soluțiile propuse de AUR sunt corecte și necesare.