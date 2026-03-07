AUR își întărește organizația în Vâlcea: deputatul Antonio Popescu anunță noi direcții politice. Nicolae Mîndrescu transmite mesaj puternic de susținere a vâlcenilor!

sâmbătă, 7 martie 2026

AUR își întărește organizația în Vâlcea: deputatul Antonio Popescu anunță noi direcții politice. Nicolae Mîndrescu transmite mesaj de susținere

AUR Vâlcea își consolidează organizația: ședință a Biroului de Conducere Județean, coordonată de deputatul Antonio Popescu.

Organizația județeană AUR Vâlcea a organizat astăzi, la sediul partidului din Râmnicu Vâlcea, o ședință a Biroului de Conducere Județean, în cadrul căreia liderii și membrii formațiunii au discutat despre direcțiile de organizare pentru perioada următoare, dar și despre proiectele politice prin care partidul își propune să fie mai aproape de cetățenii județului.

La întâlnire a participat deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, care a subliniat importanța consolidării organizației la nivel local și a implicării directe în problemele comunităților din județ.

Discuțiile au vizat atât dezvoltarea structurilor teritoriale ale partidului, cât și inițiativele legislative și proiectele prin care reprezentanții AUR susțin că vor să răspundă preocupărilor reale ale vâlcenilor.

Antonio Popescu: „Politica trebuie să revină în slujba oamenilor”

Deputatul Antonio Popescu a declarat că una dintre prioritățile organizației AUR Vâlcea este întărirea legăturii directe cu cetățenii și transformarea problemelor ridicate de aceștia în inițiative concrete în Parlament.

„Am avut o discuție deschisă despre modul în care putem să ne organizăm mai eficient și despre proiectele prin care vrem să fim mai aproape de oameni. Politica trebuie să revină în slujba cetățenilor, iar noi avem datoria să ascultăm problemele reale din județ și să le ducem mai departe în Parlament. România are nevoie de implicare și de responsabilitate”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Acesta a subliniat că organizația județeană își propune să își consolideze structurile locale și să dezvolte inițiative care să vizeze atât dezvoltarea economică, cât și sprijinirea comunităților din județ.

Intervievat de Ziarul de Vâlcea, deputatul Nicolae Mîndrescu a declarat: „Construim o alternativă reală pentru vâlceni”

Deputatul Nicolae Mîndrescu a afirmat că AUR își propune să devină o voce puternică pentru vâlceni, atât la nivel local, cât și în Parlamentul României.

„Discutam despre organizarea partidului în perioada următoare și despre proiectele prin care vrem să răspundem așteptărilor oamenilor. Construim, pas cu pas, o alternativă reală pentru vâlceni și pentru toți românii”, a declarat Nicolae Mîndrescu.

Acesta a adăugat că implicarea membrilor și consolidarea organizației reprezintă pași importanți pentru dezvoltarea partidului la nivel județean.

Mesaj de mobilizare în organizație

La finalul întâlnirii, reprezentanții AUR Vâlcea au transmis un mesaj de mobilizare pentru membrii și simpatizanții partidului, subliniind că implicarea civică și politică este esențială pentru schimbarea clasei politice și pentru promovarea intereselor comunităților locale.

„Unirea face puterea”, au transmis liderii organizației județene, reafirmând obiectivul de a consolida structura partidului și de a continua dialogul cu cetățenii din județul Vâlcea.