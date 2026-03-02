marți, 3 martie 2026

AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament inițiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene. Inițiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii și președinții de Consilii Județene să fie aleși printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători.

Potrivit inițiatorilor, actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”, se arată în expunerea de motive.

Scrutinul în două tururi pentru alegerile locale nu reprezintă o noutate în politica românească, întrucât acest sistem a funcționat până în anul 2012.

Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale nu reprezintă corect preferințele electoratului.