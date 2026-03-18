Arsenal ilegal în gospodării din Vâlcea: arme fără autorizație și muniție artizanală, descoperite de polițiști. Două dosare penale deschise

joi, 19 martie 2026

Arsenal ilegal în gospodării din Vâlcea: arme fără autorizație și muniție artizanală, descoperite de polițiști. Două dosare penale deschise

Polițiștii din Vâlcea au deschis două dosare penale în urma unor controale privind respectarea regimului armelor și munițiilor, după ce au descoperit arme deținute ilegal și muniție confecționată artizanal în gospodăriile a doi bărbați din mediul rural.

La data de 17 martie 2026, lucrătorii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat verificări pentru identificarea neregulilor legate de deținerea și utilizarea armelor.

În comuna Dăești, la domiciliul unui bărbat de 66 de ani, polițiștii au găsit două arme neletale supuse autorizării, deținute fără drept: o pușcă de calibru 4,5 mm și un pistol.

Într-un alt caz, în comuna Popești, la locuința unui bărbat de 78 de ani, deținător legal de arme de vânătoare, au fost descoperite materiale și dispozitive utilizate pentru fabricarea artizanală a muniției. Printre acestea se aflau cartușe realizate manual, tuburi de cartuș calibru 12 cu capse percutate, un dispozitiv metalic tip sertizator neinscripționat, alice de diferite dimensiuni și capse, atât percutate, cât și nepercutate.

Totodată, anchetatorii au constatat că armele letale nu erau păstrate în condiții legale, fiind depozitate într-o încăpere folosită ca dormitor, contrar normelor de siguranță.

Armele și bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

„Au fost întocmite două dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și a regimului materiilor explozive, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente. La final, vor fi dispuse măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

De asemenea, a fost aplicată o amendă contravențională de 5.000 de lei și s-a dispus anularea dreptului de deținere, port și folosire a armelor letale.

Polițiștii reamintesc cetățenilor obligația respectării stricte a legislației în domeniu, subliniind importanța deținerii legale și a depozitării în condiții de siguranță a armelor și munițiilor, pentru prevenirea unor incidente.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul combaterii faptelor ilegale și al creșterii gradului de siguranță publică.