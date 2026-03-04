ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL la Complex Turistic Băile Govora

Un complex turistic de renume din stațiunea Băile Govora anunță că face angajări pentru mai multe posturi. Locurile de muncă vacante se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă stabil, într-un cadru natural deosebit.

Posturi disponibile

• Ospătari / Ospătărițe

• Cameriste

Cerințele posturilor

Deși experiența în domeniu constituie un avantaj, accentul se pune pe calitățile personale. Candidații trebuie să dea dovadă de o atitudine pozitivă, orientare către client, punctualitate și spirit de echipă.

Beneficii și facilități

Complexul oferă un pachet atractiv pentru viitorii angajați, care include:

• Salariu negociabil în funcție de experiență și contract de muncă pe termen lung;

• Asigurarea transportului;

• Un mediu de lucru plăcut într-o zonă turistică de renume din România.

Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare și se pot programa la interviu apelând numărul de telefon 0745 210 888.

Alătură-te echipei și lucrează într-un cadru natural deosebit, la Băile Govora!