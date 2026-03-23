Polițistă, filmată în timp ce spăla geamurile la IPJ Vâlcea

Ancheta internă la IPJ Vâlcea, după ce o polițistă a fost filmată cum spăla geamurile instituției

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a lansat o anchetă internă după ce o filmare surprinzătoare a ajuns online. În imagini, o polițistă spală geamurile instituției la etaj, fără vreun echipament de protecție. Ea este acum vizată de o cercetare disciplinară - anunta ziare.com

Imaginile cu polițista IPJ Valcea au fost publicate cu doar câteva zile înainte de Ziua Poliției, aniversată pe 25 martie.

În filmare, este surprinsă o femeie care curăță geamurile exterioare la etajul 2 al clădirii, însă nu personal auxiliar, ci o polițistă care nu are acest lucru în fișa postului.

Potrivit conducerii IPJ Vâlcea, conform fișei postului, aceasta nu ar fi trebuit să efectueze astfel de activități și nici să se aplece în afara ferestrelor, scrie Digi24.ro.

Polițista nu ar fi fost desemnată să facă această activitate, astfel că acum este cercetată disciplinar.

Presa locală notează însă că filmarea a fost făcută înainte de Ziua Poliției.

„Curățenia făcută „la risc” pentru a impresiona la Ziua Poliției nu face decât să arate o realitate incomodă: presiune internă, decizii discutabile și o cultură instituțională în care siguranța angajatului pare secundară”, scrie ziaruldevalcea.ro.