ALERTĂ DE MEDIU ÎN VÂLCEA: Ambrozia, pericol real pentru sănătate! Autoritățile cer intervenție urgentă până la 30 iunie

miercuri, 25 martie 2026

Direcția Județeană de Mediu Vâlcea trage un semnal de alarmă în privința unuia dintre cei mai agresivi factori alergeni din România: ambrozia. Printr-un comunicat oficial transmis în 24 martie 2026, instituția anunță demararea campaniei anuale de conștientizare și combatere a acestei buruieni invazive care afectează tot mai mulți vâlceni.

Ambrozia, cunoscută popular drept „iarba pârloagelor”, nu este doar o simplă buruiană, ci un adevărat pericol pentru sănătatea publică. Extrem de adaptabilă, rezistentă la secetă și capabilă să se dezvolte pe aproape orice tip de sol, planta produce un polen puternic alergen, responsabil pentru numeroase cazuri de rinită alergică, conjunctivită sau chiar crize de astm.

Termene clare, obligații ignorate?

Autoritățile locale au responsabilitatea de a identifica terenurile infestate încă din primăvară, proces care trebuie finalizat până la 20 mai. Ulterior, proprietarii și administratorii terenurilor sunt obligați să distrugă ambrozia până cel târziu la 30 iunie, înainte de apariția inflorescențelor.

În realitate însă, în multe localități din județ, terenurile lăsate în paragină devin adevărate focare de ambrozie, iar controalele sunt, de multe ori, superficiale sau inexistente.

Cine răspunde? Toți! Dar cine acționează?

Legea este clară: proprietarii de terenuri, firmele de construcții, administratorii drumurilor, căilor ferate sau cursurilor de apă au obligația legală de a preveni și combate răspândirea ambroziei. În caz contrar, aceștia riscă sancțiuni conform Legii nr. 62/2018.

Metodele de combatere sunt simple și la îndemână: cosirea repetată, smulgerea manuală, lucrări agricole sau erbicidarea. Cu toate acestea, lipsa de implicare și nepăsarea transformă această problemă într-o bombă cu ceas pentru sănătatea populației.

Vâlcea, în pericol de invazie tăcută

În contextul schimbărilor climatice și al verilor tot mai secetoase, ambrozia găsește condiții ideale de dezvoltare. Dacă nu se intervine ferm și coordonat, județul Vâlcea riscă să devină una dintre zonele puternic afectate de acest fenomen.

Direcția de Mediu face apel la responsabilitate, însă rămâne de văzut dacă autoritățile locale vor trata cu seriozitate această problemă sau vor continua să ignore un pericol care afectează direct sănătatea oamenilor.

Până atunci, mesajul este simplu: ambrozia nu iartă nepăsarea.