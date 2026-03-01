Activități catehetice și atelier de mărțișoare la Parohia Călimănești II

În prima săptămână a Postului Mare, la Parohia Călimănești II au avut loc o serie de activități catehetice dedicate copiilor și tinerilor din comunitate, încununate de organizarea unui atelier de confecționat mărțișoare tradiționale.

Sub îndrumarea preotului paroh și cu sprijinul voluntarilor implicați în proiectele parohiale, întâlnirile catehetice au avut ca temă centrală importanța pregătirii duhovnicești în perioada Postului Sfintelor Paști. Copiii au descoperit, prin dialog și activități interactive, semnificația postului, a rugăciunii și a milosteniei în viața creștină, fiind încurajați să înțeleagă că fiecare faptă bună aduce lumină și bucurie atât în sufletul propriu, cât și în comunitate.

Partea practică a întâlnirii a fost dedicată atelierului de mărțișoare, organizat în apropierea zilei de 1 martie. Cei mici au realizat, cu migală și entuziasm, mărțișoare din materiale diverse – șnur tradițional alb-roșu, hârtie colorată, fetru și elemente decorative specifice primăverii. Activitatea a oferit nu doar un prilej de exprimare creativă, ci și ocazia de a vorbi despre simbolistica mărțișorului, ca semn al reînnoirii și al speranței.

O parte dintre mărțișoarele confecționate vor fi dăruite persoanelor vârstnice și credincioaselor din parohie. Astfel, copiii învăță ce înseamnă bucuria dăruirii și importanța cultivării legăturilor dintre generații în viața Bisericii.

Prin aceste activități, Parohia Călimănești II își reafirmă misiunea de a îmbina cateheza cu formarea practică și implicarea socială, oferind tinerilor repere solide pentru creștere spirituală și pentru integrarea activă în viața comunității eclesiale.