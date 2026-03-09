66 de contracte fără licitație: EPIC CONSTRUCT SRL, firma din Olanu care repară trotuarele municipiului Râmnicu Vâlcea pe bani publici. 855.000 de lei atribuiți direct

66 de contracte fără licitație: EPIC CONSTRUCT SRL, firma din Olanu care repară trotuarele municipiului Râmnicu Vâlcea pe bani publici. 855.000 de lei atribuiți direct

Într-un oraș în care administrația locală vorbește frecvent despre transparență și modernizare, modul în care sunt cheltuiți banii publici ridică însă numeroase semne de întrebare. Un exemplu recent vine din zona reparațiilor de trotuare din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde o firmă din comuna Olanu a primit un contract de aproape 855.000 de lei prin achiziție directă, fără licitație și fără competiție.

Contractul a fost atribuit de Direcția Administrării Domeniului Public (DADP) Râmnicu Vâlcea, instituție aflată în subordinea Primăriei conduse de Mircia Gutău. Firma selectată este EPIC CONSTRUCT SRL, societate administrată de Marin Răzvan Barbu.

O firmă care trăiește aproape exclusiv din bani publici

EPIC CONSTRUCT SRL a fost înființată în 4 septembrie 2017, iar la doar două zile după apariția în registrul comerțului, societatea era deja înregistrată în sistemul public de achiziții SEAP/SICAP.

De atunci și până în prezent, traseul firmei pe piața contractelor publice este unul cel puțin neobișnuit.

Conform datelor din sistemul de achiziții publice, societatea are 66 de contracte atribuite prin achiziție directă.

În schimb, statistica participării la licitații este surprinzătoare:

– licitații câștigate: 0

– licitații la care a participat: 0

Cu alte cuvinte, în aproape opt ani de activitate, firma nu a intrat niciodată într-o procedură competitivă de atribuire.

Sediu într-un sat, adresă într-un apartament de bloc

Sediul social al firmei este declarat în satul Olanu, comuna Olanu, județul Vâlcea, pe Strada Principală nr. 83.

În bazele de date economice, societatea apare însă și cu o adresă secundară în Râmnicu Vâlcea, pe Strada Republicii nr. 1, bloc R18, scara A, apartamentul 3 — practic, un apartament într-un bloc de locuințe.

Datele financiare arată o evoluție rapidă după intrarea pe piața contractelor publice:

2019 – cifră de afaceri: 710.313 lei, profit net: 332.290 lei, 7 angajați

2020 – cifră de afaceri: 1.418.537 lei, 17 angajați

Creșterea coincide cu intensificarea contractelor cu instituții publice.

Legături cu o firmă din Italia

Administratorul societății, Marin Răzvan Barbu, nu este un nume complet nou în domeniul construcțiilor.

În registrele comerciale italiene apare asociat cu firma B.R.M. Costruzioni di Barbu Marin Razvan, societate care avea ca obiect de activitate lucrări de finisaje – pardoseli și pereți.

Firma italiană figurează însă cu statutul „cessata/cancellata”, ceea ce indică faptul că activitatea acesteia a fost închisă. Ulterior, Barbu a revenit în România, unde a fondat EPIC CONSTRUCT.

Contractul de 855.000 lei pentru trotuarele Râmnicului

Pe 5 martie 2026, Direcția Administrării Domeniului Public a publicat în SICAP o achiziție directă pentru lucrări de reparații trotuare și infrastructură carosabilă.

Valoarea estimată: 854.760,18 lei fără TVA.

Firma selectată: EPIC CONSTRUCT SRL.

Prețul final al contractului: 855.000 lei, practic la limita maximă a valorii estimate.

Direcția Administrării Domeniului Public are înregistrate în sistemul SICAP 1.344 de achiziții, cu o valoare totală de peste 143 milioane de lei.

Un contract semnat acum, plătit aproape integral anul viitor

Un detaliu interesant apare în structura bugetară a contractului.

Din cei aproape 855.000 de lei, creditul bugetar prevăzut pentru anul 2026 este de doar 1.000 de lei fără TVA.

Restul sumei, adică aproximativ 853.760 lei, este prevăzut ca angajament bugetar pentru anul 2027.

Cu alte cuvinte, contractul se semnează în prezent, însă plata majoritară va fi făcută din bugetul anului viitor.

Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere.

Scor de risc ridicat

Analizele de integritate din platformele de monitorizare a achizițiilor publice indică un scor de risc de 9,5 din 10 pentru această atribuire.

Factorii care contribuie la acest scor sunt:

lipsa competiției

oferta foarte apropiată de plafonul maxim

finanțarea împinsă în anul bugetar următor

istoricul exclusiv de achiziții directe al firmei

Întrebările care rămân

Cazul ridică o serie de întrebări legitime pentru administrația locală:

De ce o firmă care nu a participat niciodată la o licitație publică ajunge să acumuleze zeci de contracte cu instituții publice?

De ce lucrările sunt atribuite prin achiziții directe și nu prin proceduri competitive, care ar putea aduce oferte mai bune pentru bugetul local?

Și, mai ales, de ce contracte de aproape un milion de lei sunt semnate într-un an, dar plătite aproape integral în altul?

În lipsa unor explicații clare din partea autorităților, suspiciunile privind modul în care sunt cheltuiți banii publici la Râmnicu Vâlcea nu fac decât să crească.