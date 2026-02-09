Zăpodeni – comuna care dă șefii parchetelor? Prima concubină a țării, Mirabela Grădinaru, și candidații la marile parchete au aceeași rădăcină

Coincidență rurală sau rețea de influență?

În județul Vaslui, la nici 15 kilometri de municipiul reședință, se află o comună cu mai puțin de 4.000 de locuitori: Zăpodeni . O localitate liniștită, fără notorietate națională. Și totuși, în 2026, numele ei apare, discret, în biografiile unor persoane aflate în proximitatea celor mai înalte funcții din sistemul judiciar românesc.

Trei nume. Aceeași comună. Mize uriașe.

Prima Doamnă și rădăcinile din Zăpodeni

Mirabela Grădinaru, născută în 1984, are origini în Zăpodeni – comuna natală a mamei sale. Mama acesteia a fost învățătoare în localitate timp de mulți ani, iar bunica a locuit în sat până la decesul survenit în 2025. Legăturile familiale nu sunt episodice, ci constante. Surse locale vorbesc despre vizite frecvente la biserica din comună, inclusiv alături de partenerul său, Nicușor Dan.

Faptul că familia are rădăcini solide în comunitate nu este, în sine, o problemă. Dar contextul în care aceste legături se intersectează cu dinamica numirilor din marile parchete ridică semne de întrebare.

Procuror-șef DNA Iași, tot din Zăpodeni

Cristina Chiriac, procuror-șef al DNA Iași, are la rândul său origini familiale în Zăpodeni. Deține proprietăți moștenite în localitate și este vehiculată pentru șefia Parchetului General. Practic, una dintre cele mai puternice funcții din Ministerul Public.

Cariera sa este analizată la București. Dar rădăcinile duc în același sat moldovenesc.

Adjunctul procurorului general, consătean și… naș

Al treilea nume este Nicolae Andrei Solomon, adjunct al procurorului general al României, aflat la rândul său în cărți pentru una dintre funcțiile de conducere din marile parchete.

Potrivit presei, acesta este nașul de cununie al Cristinei Chiriac.

Așadar:

ambii magistrați provin din aceeași comună;

există o relație personală directă între ei (naș-fin);

ambii vizează funcții de vârf în sistemul judiciar;

iar partenera celui care are un rol esențial în arhitectura instituțională a statului are, la rândul său, rădăcini puternice în aceeași localitate.

Statistică sau structură?

Zăpodeni are sub 4.000 de locuitori. În astfel de comunități, legăturile de familie, vecinătate sau cunoștință sunt aproape inevitabile. Este greu de crezut că persoane cu asemenea profil public nu s-ar fi intersectat, direct sau indirect, de-a lungul anilor.

Nu vorbim despre o metropolă. Nu vorbim despre un oraș universitar. Vorbim despre o comună mică din Vaslui.

Este totul o coincidență?

Dar în materie de justiție, problema nu este doar legalitatea, ci și aparența de imparțialitate. Când două persoane aflate în competiție pentru șefia marilor parchete sunt legate între ele prin relații personale și provin din aceeași comunitate cu partenera unei figuri centrale în arhitectura statului, întrebările devin legitime.

