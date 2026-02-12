VIDEO - Constantin Rădulescu: „Fără cofinanțări, fondurile europene rămân blocate”

joi, 12 februarie 2026

Constantin Rădulescu: „Fără cofinanțări, fondurile europene rămân blocate”

La Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, în prezența premierului Ilie Bolojan, președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a transmis un mesaj ferm: România nu poate merge înainte fără bani europeni, iar pentru asta Guvernul trebuie să asigure cofinanțările prin bugetul de stat.

Rădulescu a atras atenția asupra întârzierii transferului taberelor școlare, Palatelor Copiilor și Caselor Tineretului către consiliile județene, astfel încât acestea să poată fi modernizate prin proiecte europene. În lipsa cofinanțărilor, investițiile riscă să fie blocate, iar în Vâlcea valoarea proiectelor europene depășește 600 de milioane de euro.

Șeful CJ a respins ideea că bugetele locale sunt dominate de cheltuieli salariale, precizând că 70% din bugetul județului merge către dezvoltare. „Sunt economist de producție. Aștept cifrele”, a spus acesta, cerând transparență și decizii bazate pe date concrete într-un context economic dificil.

În privința reformei administrative, Rădulescu a susținut că aceasta trebuie aplicată diferențiat, în funcție de specificul fiecărui județ, nu prin măsuri generale.

Mesajul transmis de Vâlcea este clar: fără sprijin bugetar coerent și cofinanțări garantate, absorbția fondurilor europene devine imposibilă, iar dezvoltarea riscă să rămână doar pe hârtie.