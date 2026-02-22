Val de concesiuni și transferuri de terenuri în Râmnicu Vâlcea: Consiliul Local decide pe 26 februarie soarta patrimoniului public

Prin Dispoziția nr. 253 din data de 20 februarie 2026, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a convocat Consiliul Local în ședință ordinară pentru ziua de 26.02.2026, ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului, situată pe strada General Praporgescu nr. 14.

Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, iar în prealabil, comisiile de specialitate vor analiza proiectele de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi, urmând ca avizele să fie consemnate în procese-verbale redactate pe baza înregistrărilor audio realizate în cadrul întâlnirilor.

Prelungiri de concesiuni pentru terenuri din domeniul public

Primele șase puncte ale ordinii de zi vizează prelungirea perioadei de concesionare pentru mai multe terenuri aflate în proprietatea publică a municipiului, cu suprafețe cuprinse între 1,92 mp și 36,2 mp, inclusiv terenuri înscrise în cărți funciare precum CF nr. 41780 și CF nr. 64549.

Donații, inventarieri și modificări de caracteristici tehnice

Consilierii locali vor analiza acceptarea donației unui imobil – teren cu destinația de drum public pe strada Fântânii, precum și modificarea caracteristicilor tehnice aferente acestei artere.

Totodată, pe ordinea de zi figurează modificarea caracteristicilor tehnice ale unui teren situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 37 și inventarierea acestuia în domeniul privat al municipiului.

Spații publice și schimbări de destinație

Direcția Administrării Domeniului Public ar putea primi în administrare noi spații situate pe strada Ion Referendaru nr. 10.

Un alt proiect vizează schimbarea destinației imobilului „Școala cu clasele I-VIII nr. 6 Copăcelu – clădire Școala Veche (Grădinița nr. 11)”, situat pe strada Copăcelu nr. 178.

De asemenea, Asociația „Mămici din Vâlcea” ar putea beneficia de darea în folosință gratuită a imobilului „Spațiu cu altă destinație – clădire PT 7”, situat în Calea lui Traian Sud.

Utilități, locuințe și parcări

Consiliul Local va dezbate modificarea HCL nr. 30/04.02.2026 privind predarea către Distrigaz Sud Rețele SRL a conductei de gaze naturale de pe strada Calea lui Traian nr. 195-197, în lungime de 77 metri.

Tot în cadrul ședinței se va decide asupra repartizării unei locuințe de serviciu și modificării regulamentului privind amenajarea și exploatarea parcărilor publice din municipiu, în baza HCL nr. 217/2020, actualizată prin HCL nr. 357/2025.

Concesionări directe și urbanism

Un punct sensibil îl reprezintă proiectul privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafețe de teren de 10,45 mp, urmată de concesionarea directă către SC Roco SRL, pentru un amplasament situat pe strada General Magheru nr. 11.

Pe zona de urbanism, consilierii vor analiza aprobarea documentației P.U.Z. și R.L.U. pentru lotizarea unui teren situat pe strada Prunului nr. 64, în vederea construirii de locuințe individuale și funcțiuni complementare locuirii, la inițiativa lui Ochea Ovidiu Constantin.

Societăți municipale și servicii sociale

Ordinea de zi include aprobarea componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, precum și mandatarea reprezentanților municipiului în AGA Piețe Prest SA pentru modificarea Actului Constitutiv.

Vor mai fi supuse aprobării Planul anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul local pentru anul 2026 și raportul de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie – decembrie 2025.

Plângere prealabilă și interpelări

În final, consilierii vor lua act de plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 5637/16.02.2026, referitoare la revocarea HCL nr. 389/2025, după care vor urma întrebări, interpelări și informări.